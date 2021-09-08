اتفاقية تعاون بين نهر الأردن وجرش للملابس لتوفير فرص عمل

الوكيل الإخباري - وقعت مؤسسة نهر الأردن وشركة جرش لصناعة الملابس والأزياء اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون ضمن محور التشبيك الوظيفي المباشر المنفذ من قبل المؤسسة والتابع لمشروع "الاعتماد على الذات والتمكين الاقتصادي للاجئين" الممول من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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وستؤمن الاتفاقية التي وقعها عن مؤسسة نهر الأردن مديرتها أنعام البريشي، وعن شركة جرش مديرها العام ايريك تانغ وتستمر عاما، فرص عمل للأشخاص المستفيدين من برامج المؤسسة بهدف تحسين أوضاعهم الاقتصادية.



وحسب بيان صادر عن مؤسسة نهر الأردن، ستوفر الاتفاقية مجموعة من فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين داخل الشركة، ممن خضعوا لتدريبات سابقة ضمن مشروع التمكين الاقتصادي الذي يهدف الى خلق مسارات معيشية مستدامة من خلال التدريب المهني نحو الاعتماد على الذات، وذلك لتحسين القدرة المعيشية للأردنيين واللاجئين السوريين.



وأضاف البيان، إن المشروع يعزز الفرص التي تعتمد إلى حد كبير على الأعمال القائمة على قطاع التكنولوجيا، حيث ينفذ في خمس محافظات: عمان، إربد، الزرقاء، المفرق، والعقبة، ويوفر في ختامه ما يزيد على 300 فرصة عمل.



وقالت البريشي إن مؤسسة نهر الأردن ستتيح للشباب والأسر الحصول على مصادر دخل ثابتة من خلال المشاريع التي تمنحها والمبنية على أساس اكساب المهارات والتدريب الى جانب توفير فرص عمل من خلال الشراكات مع القطاع الخاص وتحديد الاحتياجات ليصار الى تدريب الشباب عليها بما يتناسب وسوق العمل، وذلك وفق وكالة بترا للأنباء.

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