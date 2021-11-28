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الأحد، 28-11-2021 07:27 م

اتفاقية تمويل قرض لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الغباوي بقيمة 30 مليون يورو

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 الوكيل الاخباري - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ومدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في عمان المسؤول عن عمليات البنك في منطقة شرق المتوسط فيليب تير وورت، اليوم الأحد، اتفاقية تمويل قرض ميسر بقيمة 30 مليون يورو، مقدم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لتمويل جزء من قيمة التمويل الإجمالية لبناء محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغباوي. 

وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم، تبلغ قيمة التمويل الإجمالية للمشروع 60 مليون يورو، منها قرض البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية بقيمة 30 مليون يورو، ومنحة سيجري التوقيع عليها لاحقاً بقيمة 30 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي.

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