اتفاقية شراكة بين البلقاء التطبيقية وجمعية نساء للتنمية الثقافية

الوكيل الاخباري- وقعت جامعة البلقاء التطبيقية اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة مع جمعية نساء للتنمية الثقافية "نماء"، لإطلاق مشروع جديد مع الجامعة من شأنه تعزيز مشاركة الطلاب في المجتمعات المحلية مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرقمنة والابتكار الأخضر والبيئة.

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ووقع الاتفاقية التي تبلغ قيمتها 500 ألف يورو وممولة من الإتحاد الأوروبي، عن الجامعة رئيسها الدكتور احمد فخري العجلوني، وعن الجمعية مديرة البرامج حنايا النحاس، بحضور سفير الإتحاد الأوروبي في الأردن بيير- كريستوف تشاتزيسافاس.

وتضمنت الاتفاقية التزام الجمعية بمهام التخطيط والتنظيم والتنفيذ لأنشطة المشروع وتنفيذ البرامج.



وأعرب تشاتزيسافاس، عن سعادته بالإعلان عن هذه الشراكة الجديدة مع الجامعة والتي ستتم بالتوازي مع مشاريع مماثلة ممولة من الاتحاد الأوروبي مع كل من منظمة التعليم من أجل التوظيف والجامعة الأردنية والجامعة الهاشمية وهيئة أجيال السلام.



واستذكر شراكة الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد مع البلقاء التطبيقية، والإنجازات السابقة في مجال التعليم الفني والتقني والمياه والصرف الصحي والمجال الرقمي.



بدوره قدم الدكتور العجلوني، إيجازاً عن الجامعة وكلياتها والتخصصات التي تدرس فيها، مبينا أنها تعد أكبر جامعة وطنية في الأردن ولها كليات منتشرة في جميع محافظات المملكة، وتعد جامعة تطبيقية بامتياز.



وقال "إن اتفاقية الشراكة مع الجمعية تضمنت قيام الجامعة بالإشراف على التخطيط والتنفيذ والمتابعة لجميع أنشطة المشروع وتسهيل مهمة موظفي الجمعية في تنفيذ هذه الأنشطة، بالإضافة إلى تأمين جميع احتياجات تنفيذها".



من جهتها عبرت النحاس، عن سعادتها بهذه الشراكة في تنفيذ مشروع مجتمعي لتدريب وتأهيل الطلاب والطالبات في البلقاء التطبيقية.