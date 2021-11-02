اتفاقية طيران بين الأردن و بنما قريبا

الوكيل الإخباري - قال القائم بأعمال السفارة البنمية في عمّان رولاندو هامبلين، إنه يتم حاليا التحضير لتوقيع اتفاقية طيران مدني بين بلاده والأردن.

اضافة اعلان



وأكد في تصريح الاثنين، إن الأردن "يشكل مثالا في الأمن والاستقرار، لا سيما أنه موجود في هذه المنطقة التي تشهد تطورات وأحداث مختلفة".



وأشار في لقاء صحفي، بمناسبة العيد الوطني لبلاده، إلى "عمق وتميز العلاقات التي تربط البلدين والجهود المبذولة لتعزيزها والبناء على ما تم إنجازه وتوسيع التعاون في مختلف المجالات".



وحجم التبادل التجاري بين الأردن وبنما "متواضع ويتطلب العمل على تطويره وفتح آفاق جديدة"، بحسب هامبلين الذي استعرض اللقاءات مع القطاع الخاص والعام وغرفة صناعة عمان والتحضير لزيارات وفود تجارية بهدف تعزيز التعاون بهذا القطاع.



وبين أهمية "وجود تمثيل دبلوماسي للأردن في بنما، لتعزيز التعاون وتسهيل زيارات الوفود والمستثمرين والسياح وتسهيل الحصول على التأشيرات".



ولفت النظر إلى عدد من اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، منها اتفاقية تعاون مع وزارة السياحة والآثار و اتفاقية مع الجامعة الأردنية.



وأكد أن بلاده "تعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات والشحن البحري"، داعيا إلى "ضرورة تبادل الخبرات بين الأردن وبنما في مجال الشحن البحري والنقل اللوجستي".



وقال إن بلاده "تمتلك (قناة بنما) وهي عبارة عن ممر مائي يصل بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي، يعمل على اختصار مسافة رحلات السفن وسهولة وصولها إلى دول أميركا اللاتينية، ولديها اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول أهمها الولايات المتحدة الأميركية ودول أميركا الوسطى، وتعتبر موزعاً تجارياً لدول أميركا اللاتينية بفضل موقعها الجغرافي".



وأوضح أن الأردن "يتميز بموقع جغرافي متميز في المنطقة كبوابة لها، ما يمكن من استغلال ذلك لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وتبادل الخبرات بين البلدين".

وأشار إلى "تقدير بنما العالي لاستجابة الأردن القوية والفعالة بقضية اللاجئين وفتح حدوده وقلبه لهم"، مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي للأردن لـ "تمكينه من الاستمرار بهذا الدور الإنساني الهام".



وقال إن "بنما تدعم موقف الأردن الداعي إلى حل الدولتين وهو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية"، مبينا الدور المحوري الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد "أهمية الدور الذي تلعبه السفارة البنمية في عمان بعد افتتاحها عام 2019 في بناء وتقوية العلاقات مع الأردن ودول المنطقة خاصة، حيث إن الأردن يحتل مركزا مهما في المنطقة".

