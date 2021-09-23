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الخميس، 23-09-2021 03:29 م

اتفاقية لإحالة عطاء بناء مجمع قاعات تدريسية في كلية عجلون

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الوكيل الاخباري - وقع رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور عبدالله الزعبي، اليوم الخميس، اتفاقية إحالة عطاء بناء مجمع قاعات تدريسية في كلية عجلون الجامعية بمساحة 8300 متر مربع، وبقيمة 3 ملايين و38 ألف دينار، وتبلغ مدة تنفيذ العطاء 540 يوما.

وجرى توقيع الاتفاقية في قاعة الكلية، بحضور محافظ عجلون الدكتور خالد الجبور، والنواب: الدكتور بلال المومني والدكتور فراس القضاة وخلدون شويات، ومدير الشرطة العميد فخري القطارنة ورئيس مجلس المحافظة عمر المومني.

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