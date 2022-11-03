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الخميس، 03-11-2022 03:35 م

اتفاقية لإعادة تأهيل مضخات سد وادي العرب

أين_يقع_سد_وادي_العرب


الوكيل الإخباري - وقعت سلطة وادي الأردن اليوم الخميس، مع شركة استشارية محلية، اتفاقية إعداد الدراسات ووثائق العطاء لإعادة تأهيل مضخات سد وادي العرب.اضافة اعلان


وقالت أمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسن، إن الاتفاقية تهدف إلى زيادة التخزين في سد وادي العرب، وزيادة كمية المياه التي يتم ضخها من قناة الملك عبدالله إلى السد، وتحسين قدرة محطة الضخ من خلال استبدال 4 مضخات وربطها مع نظام اسكادا، ونقل الخط الرابط بين نهر الأردن ومأخذ سد الكرامة، لاستيعاب الكميات الإضافية من المياه التي سيتم ضخها من قناة الملك عبدالله.

كما يهدف مشروع إعادة التأهيل البالغ تكلفته حوالي 3 ملايين دينار، إلى زيادة كمية المياه الفائضة المنقولة من قناة الملك عبدالله إلى سد وادي العرب خلال موسم الأمطار، ليتم استخدامها في فصل الصيف لاحقاً وتقليل كمية التدفق غير المنضبط لفيضان نهر اليرموك عن طريق زيادة كمية مياه الفيضان المحتجزة والتي سيتم تخزينها في سد وادي العرب.

 




 

 


 

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