اتفاقية لإنشاء حاضنة أعمال في البترا

الوكيل الاخباري - وقع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور سليمان الفرجات، ورئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لإنشاء وإدارة حاضنة أعمال للمشاريع في منطقة البترا.



وقال الفرجات إن الاتفاقية تعد استمراراً لنهج تسير عليه السلطة في مساعدة المشاريع الناشئة، وتقديم الخدمات لها للنهوض بهذه المشاريع.



وبين أنه سيتم تزويد أصحاب المشاريع الناشئة بمواقع بالحاضنة لعرض نشاطاتهم الريادية وتعريف المجتمعات المحلية بالمشاريع الجديدة ومنتجاتها وتطويرها.

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