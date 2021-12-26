الأحد 26-12-2021
الوكيل الاخباري

المعايطة أميناً عاماً لمركز مكافحة الأوبئة

وفاة عامل وافد وإصابة آخر إثر تعرضهما لحروق بليغة في الكرك

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

تربية الكورة تستكمل إجراءاتها لامتحان تكميلية التوجيهي

قطر: 207 إصابات جديدة بكورونا

صرف مليون دينار لمزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة - تفاصيل

التربية تنظم حوارية عن واقع اللغة العربية وآفاقها المستقبلية

وزير المياه : الوزارة بدأت بتحسين شبكات المياه والعدادات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

التعليم العالي تطلق حملة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

الأحد، 26-12-2021 06:39 م

اتفاقية لإنشاء حاضنة أعمال في البترا

f


الوكيل الاخباري - وقع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور سليمان الفرجات، ورئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون لإنشاء وإدارة حاضنة أعمال للمشاريع في منطقة البترا.

وقال الفرجات إن الاتفاقية تعد استمراراً لنهج تسير عليه السلطة في مساعدة المشاريع الناشئة، وتقديم الخدمات لها للنهوض بهذه المشاريع.

وبين أنه سيتم تزويد أصحاب المشاريع الناشئة بمواقع بالحاضنة لعرض نشاطاتهم الريادية وتعريف المجتمعات المحلية بالمشاريع الجديدة ومنتجاتها وتطويرها.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82020995315360603299

وفاة عامل وافد وإصابة آخر إثر تعرضهما لحروق بليغة في الكرك

مبنى رئاسة الوزراء

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

وزارة التربية والتعليم

تربية الكورة تستكمل إجراءاتها لامتحان تكميلية التوجيهي

_121477863_photo5.jpg

صرف مليون دينار لمزارعين تضرروا من جفاف سد الوالة - تفاصيل

وزارة التربية والتعليم

التربية تنظم حوارية عن واقع اللغة العربية وآفاقها المستقبلية

420211411413612492035

وزير المياه : الوزارة بدأت بتحسين شبكات المياه والعدادات

أخبار متعلقة
بترا 2

الأردن يشارك بمشروع دولي لترويج البترا سياحيا

بترا 2

%30 ارتفاع عدد زوار البترا الأجانب للشهر الماضي