اتفاقية لإنشاء حديقة بيئية في تلال الفوسفات بالزرقاء

الوكيل الإخباري- وقع وزراء التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة والأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان رئيس الفريق الوزاري لمشروع تأهيل تلال الفوسفات اتفاقية مشتركة لإنشاء الحديقة البيئية ضمن مشروع إعادة تأهيل منطقة تلال الفوسفات في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، بكلفة إجمالية مقدارها 2.5 مليون دينار.



وصادق كريشان بصفته رئيساً للجنة الوزارية على الاتفاقية التي وقعت في دار رئاسة الوزراء اليوم الاثنين، ، إذ ستتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان بموجب الاتفاقية مهمة الإشراف على تنفيذ الحديقة البيئية، والتي يُتوقع إنجازها في النصف الأول من العام المقبل.



ويهدف مشروع الحديقة البيئية إلى إيجاد متنفس ترفيهي آمن للأهالي وأطفالهم في منطقة تلال الفوسفات، مع مراعاة استفادة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من هذا المرفق، وتحسين الوضع البيئي للمنطقة، وتحفيز إقامة مشاريع إنتاجية يدوية وحرفية وغذائية وغيرها من الأنشطة الخدمية التي ستعمل على تلبية احتياجات زوّار الحديقة ومنطقة الرصيفة بشكل عام.

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