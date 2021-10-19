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الثلاثاء، 19-10-2021 09:41 ص

اتفاقية لإنشاء خط ناقل رئيسي للمياه في وادي الأردن

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الوكيل الإخباري- وقعت أمين عام سلطة وادي الأردن بالوكالة المهندسة منار المحاسنة في وزارة المياه والري / سلطة وادي الأردن مع ممثلي الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID اتفاقية FARA4- NRW III الخاصة بتخفيض الفاقد المائي في قناة الملك عبدالله.

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من خلال انشاء خط ناقل رئيسي للمياه في وادي الأردن بقيمة (7.85) مليون دولار امريكي مقدمة كمنحة من الوكالة الامريكية USAID وبمساهمة من سلطة وادي الأردن بقيمة (2.45) مليون دولار من الكلفة الكلية لمشاريع الفارة لقطاع المياه والتي تبلغ (152) مليون دولار ضمن جهود قطاع المياه بخفض الفاقد وتحسين ادارة المصادر المائية في وادي الأردن.


وبينت المحاسنة ان مشروع FARA هو احد برامج التعاون المتكامل بين وزارة المياه والري مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة (34) مليون دولار لمدة  خمس سنوات تتمثل بتخفيض الفاقد المائي وتحسين التزويد المائي لاستخدامات الشرب والري و تأهيل شبكات الري ومحطات الضخ وانشاء خطوط ناقلة رئيسية وفرعية في مناطق وادي الأردن مبينة ان السلطة تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات الري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين والمواطنين في وادي الأردن.

 

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