اتفاقية لإنشاء وتطوير تطبيق متخصص بالري

الوكيل الإخباري - وقع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في الأردن نبيل عساف، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية نزار حداد، الأربعاء، اتفاقية تعاون مشترك على هامش فعاليات مهرجان الزيتون الوطني الحادي والعشرين ومعرض المنتجات الريفية.

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تأتي هذه الاتفاقية استمراراً للشراكة بين منظمة الفاو والمركز الوطني للبحوث الزراعية لدعم التعاون الفني في تطوير أدوات نقل التكنولوجيا الرقمية وذلك لإنشاء وتطوير تطبيق هاتف محمول متخصص بالري.



أشار عساف إلى أن هذا التطبيق سيعتمد على المعلومات المناخية الحقيقية والمباشرة من محطات الرصد الجوي التابعة للمركز الوطني للبحوث الزراعية وتحديداً في منطقه الأغوار.



وأضاف أن هذا المشروع سيخدم في مرحلته الأولى مزارعي منطقة الأغوار من خلال تزويدهم بالمعلومات العلمية الدقيقة عن مواعيد وكميات الري.



وفي معرِض حديثه عن WAPOR، أوضح عساف أنه يعد بوابة منظمة الفاو لمراقبة إنتاجية المياه من خلال مصادر البيانات المناخية المتاحة عالمياً، والمستمدة من تقنيات الاستشعار عن بُعد والصور الفضائية.



وعن أهمية هذه الاتفاقية، أعرب حداد عن اعتزازه بهذه الشراكة التي تقود القطاع الزراعي الأردني نحو الرقمنة بما يتماشى مع التوجهات العالمية والتي بدأت بتطوير تطبيق "مع المزارع".



وبيّن أن هذا التطبيق الخاص بالري سيعمل على التحقق من مدى دقة المعلومات المقدمة من قبل WAPOR لاثنين من محاصيل الخضراوات ونوع واحد من محاصيل الأشجار في منطقة الأغوار.



وأضاف أن الاتفاقية تتضمن بنوداً لرفع الوعي العام وتنفيذ ورش عمل ودورات تدريبية وحملات للتوعية حول استخدام تطبيق الري بعد تنفيذه.