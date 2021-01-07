اتفاقية لادارة مشروع مركز اتصال مرضى كورونا

الوكيل الاخباري - وقع وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ونقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد ربابعة اتفاقية تعاون لتدريب 200 من الكوادر التمريضية للاتصال مع مرضى كورونا، بدعم من الوكالة الاميركية للإنماء الدولي ضمن مشروع مركز الاتصال لمرضى كورونا لمدة 5 شهور.

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واكد عبيدات ان الاتفاقية مع نقابة الممرضين تساهم في تطوير العمل من خلال الوصول الى المواطنين ضمن الطرق العلمية والممنهجة في الوقت المناسب للحد من انتشار الفيروس.



من جهته بين نقيب الممرضين ان الكادر التمريضي اتم 3 دورات تدريبية متخصصة للتعامل مع الفيروس ضمن البروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة، مشيرا الى انه تم اعداد هذه الدورات وتقديمها من خلال نقابة الممرضين على مدى اشهر.

المصدر - بترا



