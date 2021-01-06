اتفاقية لانشاء مشروع مائي ضخم جنوب المملكة

الوكيل الاخباري - وقعت شركة مياه العقبة اتفاقية شراكة مع جمعية مهندسي الصرف الصحي الفلسطينية لانشاء محطة تحلية في منطقة الريشة في وادي عربة جنوب المملكة، تعمل وفق أحدث الأنظمة الحديثة وبنظام الطاقة الشمسية لخدمة المواطنين.

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ويشارك في هذا المشروع ست جهات من أربع دول من دول حوض البحر المتوسط هي فلسطين؛ ممثلة بجمعية مهندسي الصرف الصحي الفلسطينية ومحافظة أريحا والأغوار، الأردن؛ ممثلة بشركة مياه العقبة، ومن تونس؛ يمثلها معهد المناطق القاحلة واخيراً إيطاليا؛ ويمثلها كل من جامعة كالياري وسلطة مياه سردينيا.

وحسب بيان شركة مياه العقبة فأن استفادة الاردن من هذا المشروع تأتي من خلال انشاء محطة تحلية في منطقة الريشة في وادي عربة جنوب الأردن، تعمل وفق أحدث الأنظمة الحديثة وبنظام الطاقة الشمسية لخدمة المواطنين .

وقالت الشركة في بيانها ان ما يميز هذه المحطة هو انها تحتوي على اغشية تحلية خاصة من أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال ذات كفاءة عالية بهدف زيادة كميات المياه المزودة لمنطقة الريشة وتحسين نوعيتها.



