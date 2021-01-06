الأربعاء 06-01-2021
الوكيل الاخباري

قراران بشأن الرواتب يدخلان حيز التنفيذ

أسعار الذهب الأربعاء 6/1/2021

الأمانة : هنالك أرض محددة لسرفيس مرج الحمام

مناشدة لإعادة النظر بالرسوم الجامعية

الحكومة تبحث قرار الحظر الشامل

تدهور مركبة في عبدون صباح اليوم

وفيات الأربعاء 6/1/2021

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

الأربعاء .. الحرارة أعلى من معدلاتها الاعتيادية

الأردن يستضيف اجتماع مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي

الأربعاء، 06-01-2021 12:04 م

اتفاقية لانشاء مشروع مائي ضخم جنوب المملكة

136055820_762737894337023_7129593672066041999_n


الوكيل الاخباري - وقعت شركة مياه العقبة اتفاقية شراكة مع جمعية مهندسي الصرف الصحي الفلسطينية لانشاء محطة تحلية في منطقة الريشة في وادي عربة جنوب المملكة، تعمل وفق أحدث الأنظمة الحديثة وبنظام الطاقة الشمسية لخدمة المواطنين.

اضافة اعلان
 

ويشارك في هذا المشروع ست جهات من أربع دول من دول حوض البحر المتوسط هي فلسطين؛ ممثلة بجمعية مهندسي الصرف الصحي الفلسطينية ومحافظة أريحا والأغوار، الأردن؛ ممثلة بشركة مياه العقبة، ومن تونس؛ يمثلها معهد المناطق القاحلة واخيراً إيطاليا؛ ويمثلها كل من جامعة كالياري وسلطة مياه سردينيا.

 

وحسب بيان شركة مياه العقبة فأن استفادة الاردن من هذا المشروع تأتي من خلال انشاء محطة تحلية في منطقة الريشة في وادي عربة جنوب الأردن، تعمل وفق أحدث الأنظمة الحديثة وبنظام الطاقة الشمسية لخدمة المواطنين .

 

وقالت الشركة في بيانها ان ما يميز هذه المحطة هو انها تحتوي على اغشية تحلية خاصة من أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال ذات كفاءة عالية بهدف زيادة كميات المياه المزودة لمنطقة الريشة وتحسين نوعيتها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72020201597738780963

توضيح هام من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول استيراد الحواسيب

120214111647579088600

قراران بشأن الرواتب يدخلان حيز التنفيذ

8a0331bf-039c-421f-b2f7-a23200d33c9a

وفاة ممرض في اربد بعد اصابته بفيروس كورونا

main_image5dc2e3a3990ac

احصائيات هامة حول تعامل المملكة مع الموانئ البحرية خلال جائحة كورونا

1560957185793

فريق طبي في مركز الحسين للسرطان يجري عملية جراحية نوعية

1220202412100859931209

وزارة الأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

أخبار متعلقة
1220201722574813263635

انقطاع المياه عن مناطق بعمان - اسماء

1220202805518246062927

خبير زلازل يوضح للوكيل حول حقيقة زلزال كارثي بالمنطقة

5d46acfe8bd50430476968

وقف ضخ المياه عن بعض المناطق في عمان

4202014213015951214091

فتح الطريق الخلفي في العقبة لمسير الشاحنات

259203

مستشفى الامير هاشم بن عبدالله الثاني يتسلم شهادة الاعتمادية

1

إصابات بحادث سير وسط العقبة - صور