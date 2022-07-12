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اتفاقية لبث فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش عبر تطبيق لبث العروض المباشرة

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الثلاثاء، 12-07-2022 08:19 م

اتفاقية لبث فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش عبر تطبيق لبث العروض المباشرة

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الوكيل الإخباري - وُقعت اتفاقية لبث فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش الثقافة والفنون، عبر تطبيق إلكتروني لبث العروض المباشرة.

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وتحدث المدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار، في بيان الثلاثاء، عن "حرص على إيصال رسالة الأردن من خلال المهرجان إلى الفضاء العالمي الذي ينسجم مع أهداف المهرجان وسعيه لتطوير وسائله الترويجية وتمكين أكبر قدر من الجمهور لمتابعة فعالياته التي تقام في المدينة الأثرية".


وتوقد في السابع والعشرين من تموز/يوليو الحالي، وتبدأ الفعاليات الفنية والثقافية في 28 تموز/يوليو وتنتهي في 6 آب2022.


ويريد المهرجان الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي تفتح الآفاق للارتقاء بالمهرجان للوصول إلى مختلف الجهات بتقنية عالية وجودة كبيرة تحقق خدمة مهمة للسياحة والسياحة الثقافية.


وأشار قعوار إلى الحرص على تمكين الأردنيين في المهجر من متابعة برامج المهرجان الوطني والمشاركة في التواصل مع الفعاليات التي ينظمها المهرجان بما يحقق البهجة والفرح.


قعوار وقع الاتفاقية مع شركة مجمع لايفات للتعامل الإلكتروني، التي ستبث البرامج إلى كل أنحاء العالم، وفق بيان.

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