اتفاقية لتأهيل وتطوير شبكات مياه الشوبك

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون مع احدى شركات المقاولات المحلية لتخفيض الفاقد المائي في محافظة معان / الشوبك.

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وتهدف الاتفاقية التي تمولها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقيمتها نحو 2,159 مليون دينار، إلى تأهيل وتطوير وتحسين شبكات المياه الرئيسية والفرعية في الشوبك.



وقال وزير المياه والري المهندس محمد النجار إن الوزارة تنفذ عددا من المشاريع في مختلف مناطق المملكة، لتحسين التزويد المائي وخفض الفاقد، معربا عن شكره للدعم الكبير الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمواجهة التحديات التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه.



بدوره، أوضح أمين عام سلطة المياه المهندس بشار البطاينة، أن الوزارة تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة، لخفض الفاقد المائي وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وخفض نسبة الفاقد وتوفير نفس الكميات للمواطنين لأغراض الشرب، مبينا أن المشروع في منطقة الشوبك يتضمن بناء خزان جديد بسعة ألف متر مكعب وإعادة تأهيل محطة ضخ نجل وبناء مستودع جديد.



وأضاف انه سيتم إعادة هيكلة شبكات المياه والوصلات المنزلية وتنفيذ خطوط جديدة رئيسية وناقلة لتحسين التزويد المائي في منطقة الشوبك، وكذلك تركيب وحدات تحكم، وعزل مناطق التوزيع الرئيسية والفرعية ضمن المشروع، وخفض الفاقد المائي.



وأكد المهندس البطاينة أن المشروع الذي سيستمر العمل به 540 يوما، سيسهم في تقليل الفاقد في المياه بالشبكات سواء الفاقد الفني أو الإداري، وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات وبالتالي رفع فعالية التزويد المائي، ومعالجة الفاقد في مصادر المياه والرقابة، وحماية مصادر المياه وتحقيق سرعة الاستجابة.