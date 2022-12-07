اتفاقية لتحريج 4 آلاف دونم بتقنية الشرنقة

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، مع منظمة العمل الدولية، اتفاقية لتحريج 4 آلاف دونم في محافظتي إربد وجرش باستخدام تقنية الشرنقة، وبتكلفة 3.5 مليون دينار، حيث ستساهم منظمة العمل الدولية بحوالي 2.5 مليون دينار.



وأشار وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إلى أن هذه الاتفاقية هي واحدة من باكورة إجراءات تشمل تغير شكل ومسار التحريج من خلال استخدام تقنيات أكثر استثمارا للمياه، وتضمن الاستدامة وتساعد في إيجاد فرص لتشغيل الشباب، إضافة إلى التوجه إلى زراعات اقتصادية في بعض المناطق من خلال زراعة أشجار لها أثر اقتصادي على المجتمعات المحلية.

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