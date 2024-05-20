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الإثنين، 20-05-2024 12:36 م

اتفاقية لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لبلدية شرحبيل بن حسنة

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الوكيل الإخباري- وقعت بلدية شرحبيل بن حسنة في لواء الأغوار الشمالية، اتفاقية مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية ممثلة بصندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، لتمويل وتوريد وتنفيذ تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الخلايا الشمسية لمباني البلدية.

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وقال رئيس البلدية محمد المرايحة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن تركيب نظام الخلايا الشمسية لمباني البلدية سيعمل على تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء السنوية المترتبة على البلدية.


وأضاف، أن مثل تلك المشاريع ستنعكس على قدرة البلدية في تحسين خدماتها للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

 




 

 


 

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