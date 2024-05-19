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الأحد، 19-05-2024 03:19 م

اتفاقية لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لبلدية طبقة فحل

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الوكيل الاخباري- وقعت بلدية طبقة فحل في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الأحد، اتفاقية مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لتمويل وتوريد وتنفيذ تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة الخلايا الشمسية لمباني البلدية.

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وقال رئيس البلدية كثيب الغزاوي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تركيب نظام الخلايا الشمسية لمبنى البلدية سيعمل على تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء السنوية للبلدية، ويحقق وفرا ماليا لصندوقها.


وأضاف، أن مثل تلك المشاريع ستنعكس على قدرة البلدية في تحسين خدماتها للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

 




 

 


 

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