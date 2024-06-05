اتفاقية لتركيب أنظمة خلايا شمسية لبلدية الطيبة

الوكيل الاخباري- وقعت بلدية لواء الطيبة اتفاقية مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لتمويل وتوريد وتنفيذ تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة خلايا شمسية لمباني البلدية.

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وقال رئيس البلدية المحامي لؤي بني عمر، اليوم الأربعاء، إن تركيب نظام الخلايا الشمسية لمباني البلدية سيعمل على ترشيد الإنفاق وتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء السنوية للبلدية، ويحقق وفرا ماليا لصندوقها.



وأضاف، أن مثل تلك المشاريع ستنعكس على قدرة البلدية في تحسين خدماتها للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد على الطاقة النظيفة.