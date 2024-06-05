الأربعاء 05-06-2024
الوكيل الاخباري
 

"الناتو" يطلق أكبر مناورات بحرية قرب سواحل روسيا

الدفاع المدني يتعامل مع (1410) حالة إسعافية خلال الــ 24 ساعة الماضية

"النواب الأميركي" يقر مشروع قانون لمعاقبة "الجنائية الدولية"

الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف قريبا رحلاتها إلى إسرائيل

الصناعة والتجارة: رفع سعر طن الدقيق الموحد 3.6 دينار

بعد جهد استخباري امتد لشهرين الأمن العام يطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية - صور

الكويت تعلن سحب الجنسية من 12 شخصا

الأوقاف الفلسطينية: إغلاق باب المغاربة بعد اقتحام 1184 مستوطنا

نتنياهو: جاهزون لعملية قوية جدا في الشمال

الأردن يدين سماح الحكومة الإسرائيلية بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة

الأربعاء، 05-06-2024 12:45 م

اتفاقية لتركيب أنظمة خلايا شمسية لبلدية الطيبة

1717578582053


الوكيل الاخباري- وقعت بلدية لواء الطيبة اتفاقية مع صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لتمويل وتوريد وتنفيذ تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة خلايا شمسية لمباني البلدية.

اضافة اعلان


وقال رئيس البلدية المحامي لؤي بني عمر، اليوم الأربعاء، إن تركيب نظام الخلايا الشمسية لمباني البلدية سيعمل على ترشيد الإنفاق وتخفيض قيمة فاتورة الكهرباء السنوية للبلدية، ويحقق وفرا ماليا لصندوقها.


وأضاف، أن مثل تلك المشاريع ستنعكس على قدرة البلدية في تحسين خدماتها للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
445180802_762491846058052_7369480017587875546_n

الدفاع المدني يتعامل مع (1410) حالة إسعافية خلال الــ 24 ساعة الماضية

00000

الصناعة والتجارة: رفع سعر طن الدقيق الموحد 3.6 دينار

1

بعد جهد استخباري امتد لشهرين الأمن العام يطيح بعصابتين مرتبطتين بشبكات إقليمية - صور

وزارة الخارجية

الأردن يدين سماح الحكومة الإسرائيلية بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة

3 (7)

منتدى أعمال أردني أوروبي حول الريادة والرقمنة الثلاثاء المقبل

ططط

566 مليون دينار صادرات تجارة عمان في 5 أشهر

أخبار متعلقة
1717493122772

وزارة الطاقة تعرض مشاريعها المنجزة وقيد الإنجاز في الكرك

6799

"الطاقة المتجددة" يوقع 50 اتفاقية مع منشآت صناعية

85315_5_1579609565

افتتاح الورشة العلمية الأردنية 13 لمستخدمي ضوء السنكروترون

441484322_755763990040177_5507292841289167589_n

"المهندسين" تسلم منزلين لأسر عفيفة في مخيم الوحدات وحي نزال

WhatsApp Image 2024-05-15 at 2.53.21 PM

الطاقة تنظم محاضرة توعوية حول الرقمنة في تطبيقات الطاقة

1715158329470

الرواشدة: "سيجري" الأردنية تعمل على التجسير بين الصناعيين والأكاديميين وخدمة قطاع الطاقة