الخميس 04-07-2024
الوكيل الاخباري
 

مذكرة تفاهم بين جائزة الحسن للشباب وجمعية قرى الأطفال

المستشفى الميداني الأردني "جنوب غزة 3" يجري عملية جراحية نوعية

بدء اجتماع للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن

نسخة طبق الأصل.. فيديو لشقيق محمد قنوع في مصر يشغل التواصل

بغياب السجّادة الحمراء ونغمات الموسيقى ..افتتاح مهرجان عمّان السينمائي الدولي - صور

الاعلان عن آخر موعد لتقديم الاستقالة للراغبين في الترشح للانتخابات

غرة محرم.. موعد تغيير كسوة الكعبة

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

بعد اختفائها 24 ساعة.. العثور على امرأة "في بطن ثعبان" بإندونيسيا

بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

الخميس، 04-07-2024 04:57 م

اتفاقية لتسويق المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي

1720100529148


الوكيل الإخباري - وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، اتفاقية مع شركة شركة سداسي للاستشارات التسويقية والاتصالية، بهدف تسويق المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المناطق الحرّة عبدالحميد غرايبة في بيان اليوم الخميس، إن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لخطة الادارة التنفيذية للمناطق الحرة لترويج الاستثمار في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة للعام الحالي، مشيرا الى استدراج عروض من كبرى الشركات المتخصصة في الأردن لترويج وتسويق هذه المنطقة.


وأضاف، إن الترويج يأتي وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء تميزها بفرص الاستثمار النوعية ، وتحقيق الهدف المخطط له عند انشائها والمتمثل بأن تكون ميناء محورياً، ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمات التصديرية، خاصة الصناعات الخفيفة وصناعة الأدوية والأغذية، إضافة إلى الإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة وتجارة الترانزيت.


وتوقع الغرايبة زيادة حجم الاستثمارات المتحققة وعدد المستثمرين المحتملين، وكذلك المشاريع الاستراتيجية النوعية المستقطبة من خلال البرنامج الترويجي للمنطقة الحرة بالمطار.


يشار إلى أن المنطقة الحرة – مطار الملكة علياء الدولي، تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث البنية التحتية المتطورة والذكية المدعمة بكافة البنى اللوجستية الداعمة على مساحة مليون متر مربع، وافتتحت برعاية ملكية سامية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2019، حيث وصلت نسبة الإشغال فيها الى أكثر من 18% من أبرز الشركات الدولية والعالمية بالرغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي شهدها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1720097853131

المستشفى الميداني الأردني "جنوب غزة 3" يجري عملية جراحية نوعية

1720099487946

تطبيق تعليمات الدعاية الانتخابية في عجلون

88

بدء اجتماع للمستثمرين المحتملين في مجال الهيدروجين الأخضر في الأردن

1720091545256

اطلاق المسار التراثي والسياحي في مادبا

6686952e858e7

الاعلان عن آخر موعد لتقديم الاستقالة للراغبين في الترشح للانتخابات

333

إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية

أخبار متعلقة
638554508655341304

طواقم المستشفى الميداني الأردني خان يونس/3 تباشر أعمالها

73320459_902800330106823_4893040297967091712_n

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي البطيخي والحسبان والحياري

6669a80713118

محادثات أردنية نرويجية لبحث جهود التوصل لوقف إطلاق النار في غزة

6667125ad4758

الجيش العربي يسلم الملك قلادة اليوبيل الفضي

image

الموكب الأحمر يجوب شوارع العاصمة.. والملك يصل موقع الاحتفال باليوبيل الفضي

qViOUn906VYHNqVYLnDhgiAWEH3rPjqGomQWtAqJ (1)

فاعليات تحتفل بمناسبة اليوبيل الفضي