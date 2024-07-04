اتفاقية لتسويق المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي

الوكيل الإخباري - وقعت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية، اتفاقية مع شركة شركة سداسي للاستشارات التسويقية والاتصالية، بهدف تسويق المنطقة الحرة بمطار الملكة علياء الدولي.

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وقال مدير عام المناطق الحرّة عبدالحميد غرايبة في بيان اليوم الخميس، إن توقيع الاتفاقية يأتي تنفيذاً لخطة الادارة التنفيذية للمناطق الحرة لترويج الاستثمار في المجموعة الأردنية للمناطق الحرة للعام الحالي، مشيرا الى استدراج عروض من كبرى الشركات المتخصصة في الأردن لترويج وتسويق هذه المنطقة.



وأضاف، إن الترويج يأتي وفق أفضل الممارسات العالمية، في ضوء تميزها بفرص الاستثمار النوعية ، وتحقيق الهدف المخطط له عند انشائها والمتمثل بأن تكون ميناء محورياً، ومركزاً للتجارة والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمات التصديرية، خاصة الصناعات الخفيفة وصناعة الأدوية والأغذية، إضافة إلى الإلكترونيات والأنشطة التجارية التخزينية والخدمات المساندة وتجارة الترانزيت.



وتوقع الغرايبة زيادة حجم الاستثمارات المتحققة وعدد المستثمرين المحتملين، وكذلك المشاريع الاستراتيجية النوعية المستقطبة من خلال البرنامج الترويجي للمنطقة الحرة بالمطار.



يشار إلى أن المنطقة الحرة – مطار الملكة علياء الدولي، تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية من حيث البنية التحتية المتطورة والذكية المدعمة بكافة البنى اللوجستية الداعمة على مساحة مليون متر مربع، وافتتحت برعاية ملكية سامية من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني عام 2019، حيث وصلت نسبة الإشغال فيها الى أكثر من 18% من أبرز الشركات الدولية والعالمية بالرغم من الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي شهدها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص.

