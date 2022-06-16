اتفاقية لتطوير مجمع النقل الداخلي في وادي موسى

الوكيل الإخباري - أبرمت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الخميس اتفاقية مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري لإعادة تأهيل وإنشاء مركز الانطلاق والوصول الداخلي في لواء البترا.

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ووقع الاتفاقية، عن السلطة رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات، وعن الهيئة مديرها العام طارق الحباشنة، بحضور وزير النقل وجيه عزايزة.



وبموجب الاتفاقية، تتعاون السلطة مع الهيئة على إعادة تأهيل وإنشاء مركز الانطلاق الداخلي في وسط مدينة وادي موسى مع توفير موقف بديل لوسائط النقل العاملة لحين استكمال الأعمال المطلوبة.



وأكد وزير النقل أن المشروع يعد لبنة أساسية مهمة في البترا لتطوير خدمة النقل للمواطنين، ولمواكبة التطور السياحي، مشيرا الى أنه سيكون علامة فارقة باتجاه تكوير النقل وتشجيع المجمعات في المحافظات كافة.



من جهته، قال الفرجات إن السلطة بدأت بتطبيق خطة جديدة للنقل، للنهوض في هذا المجال في مدينة البترا، ومنها إعادة تأهيل مجمع النقل الداخلي وبما يراعي خصوصية المدينة بتصاميمه الحديثة، ومراعاته لمختلف فئات المجتمع المحلي بما فيها ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأضاف، أن المشروع يأتي استكمالاً لتطوير وسط مدينة وادي موسى، حيث استهل بإنشاء سوق تجاري في مرحلته الأولى، وتطوير البنية التحتية ضمن محيط وسط المدينة، وسيقدم خدمة مميزة ونوعية للمجتمع المحلي وزوار المدينة.



من جانبه، أشار الحباشنة إلى أن المشروع سيتضمن 3 مستويات للسيارات الخاصة بالإضافة إلى وسائط النقل العمومي العاملة على خطوط النقل العام في البترا، ويضم مرافق خدمية للركاب ومحال تجارية ومناطق تحميل وتنزيل للركاب وجلسات خارجية.



وحضر توقيع الاتفاقية، مفوض البنية التحتية في السلطة المهندس سعد الرواجفة، ومدير مكتب الهيئة في معان سليمان النوافلة.