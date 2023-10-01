الأحد 01-10-2023
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

مصدر: نقل الكهرباء الأردنية للعراق خلال الفترة المقبلة ولا مقايضة مع واردات النفط

اعلان حكومي بشأن المطعوم الذي سيعطى لطلبة المدارس

وفاة عامل وافد غرقاً في قناة الملك عبدالله

الإحصاءات: إجراء تعداد سكاني في الأردن عام 2025 بتكلفة تصل لـ 24 مليون دينار

تعميم حكومي ملزم من لحظة صدوره

الأحد، 01-10-2023 02:43 م

اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات المالية بين الأردن والعراق

1696159321084


الوكيل الإخباري - بحث محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، خلال لقائه اليوم الأحد، نظيره العراقي الدكتور علي محسن العلاق والوفد المرافق له، سُبل تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات المصرفية والمالية بين البلدين الشقيقين.

اضافة اعلان

 

وناقش الجانبان القضايا المصرفية ذات الاهتمام المُشترك، ومُستجدات مهام وأعمال البنوك المركزية، وتطورات السياسات النقدية العالمية وتوجهاتها في ظل المرحلة الحالية التي لا تزال تشهد ضغوطاً تضخمية أدت إلى مواصلة السياسات النقدية التشددية من قبل العديد من البنوك المركزية في العالم.


وركز الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في البنك المركزي الأردني، على أهمية العمل والتعاون المُشترك في القطاع المالي والمصرفي، وبما يخدم التوجه نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق.


وعلى هامش اللقاء، وقع الجانبان اتفاقية تعاون وتنسيق مُشترك، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية وتوسيعه، وتأطير آليات تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات، بما في ذلك الإشراف والرقابة على نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الحديثة، والابتكار، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المهارات وتدريب العاملين لدى الطرفين، إضافة إلى التعاون القائم على صعيد الرقابة المصرفية والصيرفة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
FpfWfiOWcAAt_sw-1734x1157

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

0L5A1367 - Copy

حملة وطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون

الملك حزين

توجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني

55

ورشة في عجلون عن تعزيز المشاركة الاقتصادية والسياسية

مبنى رئاسة الوزراء

قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم

320222911509675360310

الإفتاء تعلن عن مسابقة لتعيين مفتين جدد – تفاصيل

أخبار متعلقة
Security

إطلاق منصة توعوية خاصة بالأمن السيبراني اليوم

000

ولي العهد يحضر "قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني"

82023894728506742011

المركزي يُعمم على شركات الصرافة حول عمليات نقل الأموال

1298611023

المركزي يطرح سندات خزينة بـ100 مليون دينار

820233011386676941727

شركس: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يعزز من بيئة الاستثمار

Security

جودبي يطلق مسابقة دولية متخصصة بالأمن السيبراني