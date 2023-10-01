اتفاقية لتعزيز التعاون في المجالات المالية بين الأردن والعراق

الوكيل الإخباري - بحث محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، خلال لقائه اليوم الأحد، نظيره العراقي الدكتور علي محسن العلاق والوفد المرافق له، سُبل تعزيز التعاون والارتقاء بالعلاقات المصرفية والمالية بين البلدين الشقيقين.



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وناقش الجانبان القضايا المصرفية ذات الاهتمام المُشترك، ومُستجدات مهام وأعمال البنوك المركزية، وتطورات السياسات النقدية العالمية وتوجهاتها في ظل المرحلة الحالية التي لا تزال تشهد ضغوطاً تضخمية أدت إلى مواصلة السياسات النقدية التشددية من قبل العديد من البنوك المركزية في العالم.



وركز الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في البنك المركزي الأردني، على أهمية العمل والتعاون المُشترك في القطاع المالي والمصرفي، وبما يخدم التوجه نحو توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق.



وعلى هامش اللقاء، وقع الجانبان اتفاقية تعاون وتنسيق مُشترك، بهدف تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية وتوسيعه، وتأطير آليات تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في العديد من المجالات، بما في ذلك الإشراف والرقابة على نظم وخدمات الدفع الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية الحديثة، والابتكار، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المهارات وتدريب العاملين لدى الطرفين، إضافة إلى التعاون القائم على صعيد الرقابة المصرفية والصيرفة.