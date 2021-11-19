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الجمعة، 19-11-2021 09:54 ص

اتفاقية لتفريخ وتربية الأسماك باستخدام مياه البحر

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الوكيل الإخباري - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اتفاقية لدعم تنفيذ المشروع التجريبي لتفريخ وتربية الأسماك على اليابسة باستخدام مياه البحر والتي سيتم تنفيذها في منطقة وادي عربة.

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ووقع الاتفاقية وزير التخطيط السيد ناصر الشريدة وممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن المهندس نبيل عساف ورئيس مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف البخيت.


وتهدف هذه الاتفاقية الممولة إلى تطوير الممارسات والقدرات الفنية في ابتكار تربية الأحياء المائية مثل مزارع الأسماك التي تعمل بالطاقة الشمسية وأنظمة إعادة تدوير المياه باستخدام مرشحات معالجة وعالية التقنية، لتقليل استهلاك المياه من خلال إنشاء مشروع تجريبي لتفريخ الأسماك.


واثنى الوزير الشريدة على العلاقات المتميزة التي تربط منظمة الفاو في الأردن ودورها الهام في تعزيز التنمية في القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي خلال السنوات السابقة.


وقال البخيت أن تنفيذ هذا المشروع التجريبي لتفريخ وتربية الأسماك سيمكن السلطة من تقييم مدى نجاح الاستزراع السمكي على اليابسة، والتعرف على الثغرات والتحديات تمهيدا لتلافيها في المشاريع المشابهة المنتظر إقامتها في المنطقة الخاصة.


ومن جانبه، صرح ممثل المنظمة في الأردن، المهندس نبيل عساف “ان الاستزراع السمكي يجذب عنصر الشباب للاستثمار والعمل في هذا القطاع”.


 




 

 


 

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