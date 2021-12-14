اتفاقية لتنفيذ مشروع الموارد الزراعية الطبيعية في معان بقيمة 990 ألف يورو

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) اتفاقية تنفيذ مشروع مبادرة الإنتاج والاستخدام المستدامين للموارد الزراعية الطبيعية في محافظة معان من خلال منحة مقدمة من الحكومة الايطالية تبلغ قيمتها حوالي 990 ألف يورو.



ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات وممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (‏الفاو‏) في الأردن المهندس نبيل عساف.

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