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الخميس، 17-03-2022 03:55 م

اتفاقية لتوفير فرص للتشغيل الذاتي في السلط

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الوكيل الإخباري - وقعت بلدية السلط الكبرى، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع مركز تطوير الأعمال، بهدف المساهمة في توفير فرص للتشغيل الذاتي للشباب في منطقة السلط.

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وتتضمن الاتفاقية تنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة ضمن (مشروع عزم)، "الدعم الاقتصادي للمجتمعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا للتشغيل الذاتي" الممول من اليونيسف.


ووقع الاتفاقية عن البلدية رئيس اللجنة علي البطاينة، وعن المركز مديره العام غالب حجازي، بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وممثل اليونيسيف بالإنابة مانويل رودريجيس بومارول، ومدير مؤسسة إعمار السلط خلدون خريسات.


وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين سبل العيش، وتوفير فرص عمل للشباب من خلال ايجاد مشاريع اقتصادية مدرة للدخل.


وتنص الاتفاقية على دعم مجموعة مشاريع شبابية مختارة من خلال توفير المعدات والأدوات والاشراف على التنفيذ، وتشبيك الشباب بالأسواق المحلية لبيع المنتجات والترويج لها، في حين تقوم البلدية ببناء وتجهيز 13 من الأكشاك.

 

وقال بومارول "عند منح الشباب والشابات المهارات المناسبة والإرشاد والدعم، سيكون لديهم القدرة على زيادة قابليتهم للتوظيف والمساهمة بشكل إيجابي في مجتمعاتهم".


من جهته، أشار حجازي إلى دور المركز في المساهمة بالتنمية الاقتصادية من خلال تحفيز المشاريع الريادية، وتوفير فرص تشغيلية للشباب والسيدات، مؤكدا أهمية هذا المشروع في تعزيز الاستثمار واستغلال الموارد المتاحة التي تملكها البلديات والمؤسسات العامة في ايجاد المشاريع، وتوفير 13 فرصة للتشغيل الذاتي للشباب.


وقال البطاينة إن للبلدية دورا مهما في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وتمكين الشباب وتحسين البنية التحتية المشجعة على ايجاد فرص العمل.


 




 

 


 

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