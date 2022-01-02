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اتفاقية لحوسبة مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة

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الأحد، 02-01-2022 02:35 م

اتفاقية لحوسبة مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة وشركة الحوسبة الصحية، اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحوسبة مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة.

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و بموجب الاتفاقية التي وقعها وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش، وعن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سارة افريلو، سيقوم برنامج "حكيم" البرنامج الوطني الأول لحوسبة القطاع الصحي، بحوسبة مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة كخطوة أولى على أن يتم تدريجياً حوسبة بقية مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

وعقب توقيع الاتفاقية، قال عايش، إن حوسبة مركز صحي سواقة يأتي ضمن خطط الشركة لحوسبة منشآت القطاع الصحي لزيادة كفاءة وفعالية الإدارة الطبية، والارتقاء بمعايير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين لتشابه المعايير الدولية.


وأضاف أن توقيع اتفاقية حوسبة مركز صحي إصلاح وتأهيل سواقة تهدف إلى ضمان حصول النزلاء على ملف طبي إلكتروني لمتابعة حالتهم الصحية ومتابعة تاريخهم المرضي، مبيناً أن هذه الخطوة سيلحقها خطوات لاحقة في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة.


يشار أن برنامج "حكيم" الذي تديره شركة الحوسبة الصحية يطبق حالياً في 205 مستشفيات ومراكز صحية تابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، بالإضافة إلى وجود ما يزيد على 7 ملايين ملف طبي إلكتروني جرى تخزينها على البرنامج، فيما جرى حوسبة 81 بالمئة من أسرّة مستشفيات القطاع العام، وتجاوز عدد مستخدميه 34 ألف مستخدم.

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