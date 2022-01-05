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الأربعاء، 05-01-2022 12:19 م

اتفاقية لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في معان

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الوكيل الإخباري - وقع معهد العناية بصحة الأسرة التابع لمؤسسة الملك الحسين، وجمعية الجنوب للتربية الخاصة في معان، اتفاقية تعاون لتقديم خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية والجنسية، والصحة النفسية، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، والتأهيل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وقال المعهد في بيان، اليوم الاربعاء، إن الاتفاقية التي وقعها مدير معهد العناية بصحة الأسرة، الدكتور ابراهيم عقل ورئيس جمعية الجنوب للتربية الخاصة، مطر أبو رخية، تهدف إلى تهيئة وتفعيل جمعية الجنوب كمركز نموذجي لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حسب معايير الاعتمادية للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.


واضاف انها تهدف ايضا إلى تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، من خلال إتاحة حصولهم على خدمات ومعلومات الصحة الإنجابية والجنسية والصحة النفسية وخدمات العنف المبني على النوع الاجتماعي وخدمات التأهيل.

 

وتركز الاتفاقية على تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تعديل البيئة المحيطة وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والاعتماد على الذات وتحقيق النمو الجسدي والنفسي والاجتماعي والثقافي لهم دون تمييز.

 

يذكر ان معهد العناية بصحة الأسرة، حاصل على شهادة الاعتمادية للمرة الثانية بتميز ويقدم رعاية صحية شاملة للأسرة وتدريبا للمتخصصين في الرعاية الصحية الأسرية، وحماية الأطفال.

 

ويقدم المعهد خدمات لضحايا التعذيب وإعادة تأهيل الناجين من العنف، ويعقد سنويا عددا كبيرا من الدورات في مجالات مختلفة، منها دورات تدريبية قصيرة، وأخرى مختصة تمنح دبلومات تدريبية مصادق عليها من وزارة التعليم العالي.


وتعنى جمعية الجنوب للتربية الخاصة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى إلى تطوير الخدمات والبرامج والوسائل العلمية والتعليمية والتأهيلية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية المتقدمة، لخدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة للوصول إلى جميع حقوقهم ودمجهم في المجتمع.

 




 

 


 

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