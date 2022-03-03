اتفاقية لرعاية الحيوانات العاملة في البترا

الوكيل الإخباري - وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الخميس، مع مؤسسة الأميرة عالية، اتفاقية لتطوير وتحسين البنية التحتية والخدمات الصحية للحيوانات العاملة في الموقع الأثري في البترا.

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ووقع الاتفاقية في عمّان عن المؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين، وعن السلطة رئيس مجلس المفوضين سليمان الفرجات.



وقال الفرجات، إن السلطة تحرص دومًا على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في الموقع، وتقديم الرعاية اللازمة للحيوانات العاملة في الموقع الأثري في البترا.



وأضاف الفرجات أن هذه الاتفاقية جاءت لتبادل الخبرات في مجالات التنمية والمحافظة على البيئة والحيوان، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية للحيوانات العاملة في البترا.



ووفقاً للاتفاقية الموقعة، فإنه سيتم تنفيذ وتعميم برامج مختلفة ضمن محاور بيئية واجتماعية واقتصادية في منطقة البترا، بالإضافة إلى المبادرات والمشاريع التي تعمل على تحسين مستوى الرفق بالحيوان في المنطقة.



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