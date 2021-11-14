الأحد 14-11-2021
الوكيل الاخباري

استطلاع الوكيل :58% يؤيدون قرار تقديم امتحانات طلبة المدارس

الامن العام : الاعتداء على فتاة بالضرب في إربد

اتفاقية للتبادل الطلابي بين الاردن وليبيا

لجنة الاوبئة : لن نوصي بمنع غير متلقي جرعتين اللقاح من مغادرة منازلهم

الحكومة تحيل مشاريع تعديل الدستور وقانونيّ الانتخاب والأحزاب إلى مجلس النواب

الحواتمة يفتتح دورة الإدارة الشرطية العليا للضباط في أكاديمية الشرطة الملكية

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

81 % من الأردنيين يؤيدون فتح حدود جابر

حظر شركات البريد بالتعامل بالعملات الرقمية

بدء إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في المملكة اليوم

الأحد، 14-11-2021 02:54 م

اتفاقية للتبادل الطلابي بين الاردن وليبيا

11202110132653674561524


الوكيل الاخباري- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد أنه تم توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين حكومة المملكة الأردنية وحكومة دولة ليبيا للأعوام 2021-2023

اضافة اعلان


وتوطيداً للتعاون القائم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة ليبيا في المجالات العلمية المختلفة وتوثيقاً لأواصر الأخوة، وتنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، فقد قام الجانبان اليوم الأحد الموافق 14 / 11/ 2021  بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام    2021-2023، حيث وقع عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية معالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حين وقع عن حكومة دولة ليبيا معالي الأستاذ الدكتور عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.


وقد تضمن البرنامج التنفيذي الاتفاق على تبادل الجانبان للطلبة في الدرجات العلمية المختلفة (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، إضافةً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجميع الطلاب الدارسين في كلا البلدين ولما فيه تحقيق المصلحة المشتركة، كما تضمن البرنامج تشكيل لجنة مشتركة مختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بين الطرفين تتولى مهمة تنظيم التعاون بين البلدين في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد أولوياتها، وتنظيم فعاليات علمية وثقافية مشتركة في إطار المشاريع المنجزة، وتطوير برنامج لبناء قدرات العاملين في مجالات الاعتماد وضمان الجودة، ودراسة آليات الاعتراف بالجامعات والشهادات والدرجات العلمية بين الطرفين، والاستفادة من الخبرات المتعلقة بالدراسة عن بعد.


كما تضمن البرنامج قيام الطرفين بالتشجيع على تبادل الخبرات والزيارات من قبل الأساتذة في مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين، إضافة إلى الإشراف المشترك على الأطروحات العلمية وقضاء إجازات التفرغ العلمي وتنظيم الدراسات العلمية المشتركة، وتبادل الكتب والموسوعات العلمية والمصادر والمراجع والدوريات التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي في البلدين.


وقد حضر حفل توقيع البرنامج التنفيذي من الجانب الليبي سعادة الدكتور أحمد المهدي الدويك المستشار الثقافي في السفارة الليبية في عمان، والسيد ربيع الهادي القمودي المستشار القانوني لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الليبي، والسيد جلال عبدالعاطي العالم مدير العلاقات العامة في السفارة الليبية في عمان، ومن الجانب الأردني حضر كل من الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد القضاة مدير مديرية البعثات،  والسيد مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد / الناطق الإعلامي للوزارة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الصحة العالمية تقدم للأردن نحو 172 ألف جرعة من مطعوم الكزاز والخناق

1120211317033662413561

لجنة الاوبئة : لن نوصي بمنع غير متلقي جرعتين اللقاح من مغادرة منازلهم

985434

الصحة تطلق حملة تفادى الـ100 للكشف المبكر عن السكري

Untitled-1-326

الحكومة تحيل مشاريع تعديل الدستور وقانونيّ الانتخاب والأحزاب إلى مجلس النواب

ش

الحواتمة يفتتح دورة الإدارة الشرطية العليا للضباط في أكاديمية الشرطة الملكية

1636892845530

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى ميلاد المغفور له الملك الحسين

أخبار متعلقة
الخصاونة

رئيس الوزراء يكشف موعد العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة

r

الأردن يشارك بجلسة لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

كورونا 4

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

كورونا 7

ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في المملكة

7dd20c13d73f67d66e33d1e9107fab8e

الأردن يدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بوقف انتهاكات الاحتلال في الأقصى

10202117174028535403028

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5% لليوم الثاني في الاردن