اتفاقية للتبادل الطلابي بين الاردن وليبيا

الوكيل الاخباري- أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد أنه تم توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين حكومة المملكة الأردنية وحكومة دولة ليبيا للأعوام 2021-2023

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وتوطيداً للتعاون القائم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة ليبيا في المجالات العلمية المختلفة وتوثيقاً لأواصر الأخوة، وتنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، فقد قام الجانبان اليوم الأحد الموافق 14 / 11/ 2021 بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للأعوام 2021-2023، حيث وقع عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية معالي الأستاذ الدكتور وجيه عويس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في حين وقع عن حكومة دولة ليبيا معالي الأستاذ الدكتور عمران محمد القيب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



وقد تضمن البرنامج التنفيذي الاتفاق على تبادل الجانبان للطلبة في الدرجات العلمية المختلفة (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، إضافةً إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجميع الطلاب الدارسين في كلا البلدين ولما فيه تحقيق المصلحة المشتركة، كما تضمن البرنامج تشكيل لجنة مشتركة مختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بين الطرفين تتولى مهمة تنظيم التعاون بين البلدين في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي وتحديد أولوياتها، وتنظيم فعاليات علمية وثقافية مشتركة في إطار المشاريع المنجزة، وتطوير برنامج لبناء قدرات العاملين في مجالات الاعتماد وضمان الجودة، ودراسة آليات الاعتراف بالجامعات والشهادات والدرجات العلمية بين الطرفين، والاستفادة من الخبرات المتعلقة بالدراسة عن بعد.



كما تضمن البرنامج قيام الطرفين بالتشجيع على تبادل الخبرات والزيارات من قبل الأساتذة في مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين، إضافة إلى الإشراف المشترك على الأطروحات العلمية وقضاء إجازات التفرغ العلمي وتنظيم الدراسات العلمية المشتركة، وتبادل الكتب والموسوعات العلمية والمصادر والمراجع والدوريات التي تصدرها مؤسسات التعليم العالي في البلدين.



وقد حضر حفل توقيع البرنامج التنفيذي من الجانب الليبي سعادة الدكتور أحمد المهدي الدويك المستشار الثقافي في السفارة الليبية في عمان، والسيد ربيع الهادي القمودي المستشار القانوني لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الليبي، والسيد جلال عبدالعاطي العالم مدير العلاقات العامة في السفارة الليبية في عمان، ومن الجانب الأردني حضر كل من الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد القضاة مدير مديرية البعثات، والسيد مهند الخطيب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد / الناطق الإعلامي للوزارة.