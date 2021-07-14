اتفاقية مزدوجة بين الأردن وسنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي

الوكيل الإخباري -

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وقع وزير المالية محمد العسعس، والوزيرة في مكتب رئيس الوزراء ووزير المالية والوزير الثاني للتنمية الوطنية في جمهورية سنغافورة اندراني راجاه، الأربعاء، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين من خلال منصة التوقيع الإلكتروني.وقال العسعس إن الاتفاقية تهدف إلى بناء بيئة جاذبة للاستثمارات وتبادل المعلومات وتسهيل انتقال رؤوس الأموال كما تهدف إلى عدم إخضاع الأرباح التي تحققها المشروعات في أحد البلدين للضرائب في البلد الأخر ومنع حالات التهرب الضريبي.وأضاف أن الاتفاقية تتضمن محاور عديدة منها تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية والقواعد الضريبية المطبقة على كل من أصناف الدخول، وتبادل المعلومات وطرق إزالة الازدواج الضريبي بين البلدين.وأعرب العسعس عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تنشيط العلاقة الاقتصادية بين الأردن وسنغافورة وتعزيز التعاون في المجالات الضريبية.وكذلك الاسهام في تمكين إقامة المشاريع الاستثمارية من كلا الدولتين وتحقيق تحسن في التبادل الاقتصادي ونشاط الاعمال التجارية بين الدولتين.وأضاف أن الاتفاقية سوف تمكن الإدارة الضريبية من كلا الدولتين من تبادل المعلومات مما تساهم في الحد من التهرب والتجنب الضريبي.الجانبان الاردني والسنغافوري عقدا جولة من المباحثات في سنغافورة في وقت سابق للاتفاق على بنود الاتفاقية.يشار إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل التي وقعها الأردن وسارية المفعول يبلغ نحو 38 اتفاقية.وحضر توقيع الاتفاقية عن الجانب الأردني حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات محمود الحمود السفير الأردني في سنغافورة.وعن الجانب السنغافوري شامشير زمان السفير المعتمد وغير المقيم لدى الأردن.