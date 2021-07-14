الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

دولة عربية تمدد فترة الإغلاق المسائي وحظر تام أيام عيد الأضحى

صادرات صناعة عمان تتخطى ملياري دينار في منتصف العام الحالي

%101 ارتفاع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية أيار

رئيس الوزراء : ملتزمون بعودة التعليم الوجاهي

الأوبئة :مستمرون في مراقبة المنحنى الوبائي في المملكة

جولة ميدانية تفقدية للكسبي لعدد من المشاريع في البترا ووادي موسى

ضبط حدث عمره 15 عاماً يقود باص نقل مشترك بصورة متهورة

اتفاقية مزدوجة بين الأردن وسنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي

وفاتان و86 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

الأربعاء، 14-07-2021 03:22 م

اتفاقية مزدوجة بين الأردن وسنغافورة لتجنب الازدواج الضريبي

60eed6818a903


الوكيل الإخباري - وقع وزير المالية محمد العسعس، والوزيرة في مكتب رئيس الوزراء ووزير المالية والوزير الثاني للتنمية الوطنية في جمهورية سنغافورة اندراني راجاه، الأربعاء، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين من خلال منصة التوقيع الإلكتروني.اضافة اعلان


وقال العسعس إن الاتفاقية تهدف إلى بناء بيئة جاذبة للاستثمارات وتبادل المعلومات وتسهيل انتقال رؤوس الأموال كما تهدف إلى عدم إخضاع الأرباح التي تحققها المشروعات في أحد البلدين للضرائب في البلد الأخر ومنع حالات التهرب الضريبي.

وأضاف أن الاتفاقية تتضمن محاور عديدة منها تحديد نطاق تطبيق الاتفاقية والقواعد الضريبية المطبقة على كل من أصناف الدخول، وتبادل المعلومات وطرق إزالة الازدواج الضريبي بين البلدين.

وأعرب العسعس عن أمله في أن تسهم هذه الاتفاقية في تنشيط العلاقة الاقتصادية بين الأردن وسنغافورة وتعزيز التعاون في المجالات الضريبية.

وكذلك الاسهام في تمكين إقامة المشاريع الاستثمارية من كلا الدولتين وتحقيق تحسن في التبادل الاقتصادي ونشاط الاعمال التجارية بين الدولتين.

وأضاف أن الاتفاقية سوف تمكن الإدارة الضريبية من كلا الدولتين من تبادل المعلومات مما تساهم في الحد من التهرب والتجنب الضريبي.

الجانبان الاردني والسنغافوري عقدا جولة من المباحثات في سنغافورة في وقت سابق للاتفاق على بنود الاتفاقية.

يشار إلى أن عدد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل التي وقعها الأردن وسارية المفعول يبلغ نحو 38 اتفاقية.

وحضر توقيع الاتفاقية عن الجانب الأردني حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات محمود الحمود السفير الأردني في سنغافورة.

وعن الجانب السنغافوري شامشير زمان السفير المعتمد وغير المقيم لدى الأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202111172430751152293

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

صادرات

صادرات صناعة عمان تتخطى ملياري دينار في منتصف العام الحالي

الوكيل خاص

%101 ارتفاع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة لنهاية أيار

الخصاونة

رئيس الوزراء : ملتزمون بعودة التعليم الوجاهي

كورونا 7

الأوبئة :مستمرون في مراقبة المنحنى الوبائي في المملكة

cf20fa1b-ddff-4b72-92d7-514f12f748d1

جولة ميدانية تفقدية للكسبي لعدد من المشاريع في البترا ووادي موسى

أخبار متعلقة
EhaOAuoXgAE7XEt

المانيا ترفع الأردن ودولا أخرى من قائمة المناطق المعرضة لخطر كورونا

620211419474591535639

إعطاء 73970 جرعة جديدة من لقاح كورونا الخميس في الأردن

6202115155616724309445

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

8a7bce9c-9683-4f9a-a7a0-ca9970f97ef1

الزراعة ترعى مشروع تعزيز قدرة قطاع الغابات للسيطرة على الحرائق وإدارتها

جمارك

37871 قضية تهريب ومخالفات ضبطتها دائرة الجمارك العام الماضي

1623873634رانيا العبادي قُتلت على يد والدها بسبب علامة جامعية

هاشتاق رانيا العبادي يتصدر ترند الأردن.. صور