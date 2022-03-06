اتفاقيتان بين الزراعة وبرنامج الأغذية لدعم 100 مزارع وتطوير مشتل الأزرق

الوكيل الاخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي البيرتو كوريا، اتفاقية لتقديم دعم لمزارعين من أجل حفر آبار لتجميع مياه الأمطار.



وبموجب الاتفاقية سيجري دعم حفر 100 بئر في محافظات: عجلون، والمفرق، والكرك من خلال تقديم 1500 دينار لكل مزارع من أصحاب هذه الآبار، وذلك بما يتوافق مع برنامج الحصاد المائي على مستوى المزرعة ضمن الخطة الزراعية للأعوام 2022 - 2025.

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