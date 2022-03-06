الأحد 06-03-2022
الوكيل الاخباري

بوتين يوقع قانونا بمصادرة أموال المسؤولين إن لم يثبتوا شرعية مصادرها

ورشة حول الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات بالاردن

ورشة عن الشباب والتخطيط للمستقبل بالكورة

بوتين للرئيس الفرنسي: روسيا ستُحقق أهدافها في أوكرانيا إما بالتفاوض وإما بالحرب

عويس يخاطب رؤساء الجامعات الرسمية لفتح المجال لتسجيل الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية - تفاصيل

سكك الحديد الأوكرانية تعلن جاهزيتها لزيادة صادرات الحبوب بالقطارات

المندوبون الدائمون يبحثون الاعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب

لبنان: تجدد أزمة المحروقات بسبب الأزمة الأوكرانية

وزيرة الثقافة تزور مقر رابطة الكُتّاب الأردنيين

عملية نوعية بالخدمات الطبية الملكية لاستئصال ورم خبيث من جسد سيدة

الأحد، 06-03-2022 08:10 م

اتفاقيتان بين الزراعة وبرنامج الأغذية لدعم 100 مزارع وتطوير مشتل الأزرق

1646587076640


الوكيل الاخباري - وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي البيرتو كوريا، اتفاقية لتقديم دعم لمزارعين من أجل حفر آبار لتجميع مياه الأمطار.

وبموجب الاتفاقية سيجري دعم حفر 100 بئر في محافظات: عجلون، والمفرق، والكرك من خلال تقديم 1500 دينار لكل مزارع من أصحاب هذه الآبار، وذلك بما يتوافق مع برنامج الحصاد المائي على مستوى المزرعة ضمن الخطة الزراعية للأعوام 2022 - 2025.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

ورشة حول الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات بالاردن

1202220195553961699078

ورشة عن الشباب والتخطيط للمستقبل بالكورة

2017_8_20_13_33_48_426

عويس يخاطب رؤساء الجامعات الرسمية لفتح المجال لتسجيل الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية - تفاصيل

w

وزيرة الثقافة تزور مقر رابطة الكُتّاب الأردنيين

d3bc7930-1646591858518

عملية نوعية بالخدمات الطبية الملكية لاستئصال ورم خبيث من جسد سيدة

38b7c1924d29c6e4b196c2bce290f2b0

توصية بتعليق العمل بضريبة المبيعات بعد ارتفاع أسعار الزيوت

أخبار متعلقة
وزارة الزراعة

الزراعة توزع مبيدات ليماتودا على 350 مزارعاً في وادي السير لمكافحة امراض التين

مبنى رئاسة الوزراء

إجراءات لتحفيز الصادرات الزراعية وتشجيع الاستثمار

e

وزير الزراعة يتفقد غابة الشهيد خضر شكري في معان

eee

وزير الزراعة: الوزارة بصدد إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي

w

الحنيفات: حماية زيت الزيتون وإقامة المعارض ساهمت بتعافي قطاع الزيتون

e

الزراعة واكساد يبحثان التعاون في تنفيذ عدد من المشاريع