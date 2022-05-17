الثلاثاء 17-05-2022
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الثلاثاء، 17-05-2022 08:55 م

اتفاقيتان لتحسين واقع النقل في البترا

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الوكيل الاخباري - وقعت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي اليوم الثلاثاء إتفاقيتي تعاون مع جمعية عاصمة الأنباط وجمعية درب الأنباط للنقل الداخلي والخارجي لتحسين واقع النقل في البترا.

ووقع الاتفاقية الاولى عن السلطة، رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات، وعن جمعية عاصمة الأنباط رئيسها عاطف النوافلة، بينما وقع الثانية رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات وعن جمعية درب الأنباط محمد البدول.

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