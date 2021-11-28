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الأحد، 28-11-2021 12:50 م

اتفاق بين الأردن ومصر لتعزيز الربط الكهربائي

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن الأردن اتفق مع مصر لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين لرفع القدرة الكهربائية إلى 1000 ميغاواط أو 2000 ميغاواط في وقت لاحق بدلا من 500 ميغاواط.

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وأضاف الخرابشة، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري، أن الاتفاق يساهم على تشجيع وتطوير العلاقات بين البلدين، معتبرا أن العلاقة بين الأردن ومصر مميزة تمهيدا لتوسعة الأنظمة الكهربائية في مجالات جديدة وفتحها على أسواق جديدة.


وشدد على أن الأردن يسعى إلى تعزيز العلاقات بتبادل الطاقة الكهربائية في أوقات معينة بين البلدين؛ ليتم تبادل الكهرباء بشكل يومي.


ولفت إلى أن البنية التحتية مع الجانب العراقي ستكون جاهزة خلال وقت قريب؛ تمهيدا لبدء التبادل الكهربائي بين الأردن ومصر، مشيرا إلى أن إحالة العطاءات مع الجانب العراقي بهذا الصدد خلال 60 يوما.


وعن إيصال الكهرباء الأردنية إلى بيروت، قال إنه مع نهاية العام الجاري ستكون البنية التحتية جاهزة لنقل الكهرباء.


 




 

 


 

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