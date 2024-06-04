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اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في العقبة

الثلاثاء، 04-06-2024 03:40 م

اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في العقبة

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الوكيل الاخباري- أتلفت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة ومحافظة العقبة ما يزيد على طنّين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية خلال أولى حملاتها الرقابية الميدانية على المنشآت والمحال التجارية للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة في ظروف غير صحية .

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وأكد مدير الرقابة العامة والتنفيذ في السلطة الدكتور صبري الرفوع أن السلطة تهدف من خلال هذه الحملات التفتيشية على مدار العام على المحال والمنشآت التجارية المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدة صلاحيتها ومنع عرضها في ظروف غير مطابقة لمعايير الصحة والسلامة العامة.


وأضاف الرفوع أن هذه المواد تشكل خطراً صحياً على المواطنين كونها تعرض في ظروف صحية تجعل منها غير صالحة للاستهلاك، لسوء عمليات الحفظ والتخزين تحت أشعة الشمس وفي درجات حرارة مرتفعة مثمنا جهود غرفة تجارة العقبة ومحافظة العقبة من خلال توعية التجار بضرورة الالتزام بالتعليمات حفاظاً على صحة المواطنين، لافتا إلى أن غالبية التجار كانوا ملتزمين وعلى قدر عالي من المسؤولية وملتزمين بتطبيق هذه التعليمات.


ودعت السلطة المواطنين إلى التعاون والالتزام بالمتطلبات الصحية السليمة تجنباً لتطبيق التشريعات الناظمة بهذا الخصوص من خلال عمليات المصادرة والإتلاف والإبلاغ عن أية ملاحظات تتعلق بسلامة المواد الغذائية للمحافظة على صحتهم وسلامتهم من خلال الأرقام التالية 032091000 و032031122.

 




 

 


 

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