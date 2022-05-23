اتلاف 30 طن من مواد التجميل المُصنعة بمواد منتهية الصلاحية في عمان

الوكيل الإخباري - أغلقت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة العامة للغذاء والدواء - مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات وبالتعاون مع مديرية الأمن العام - الإدارة الملكية لحماية البيئة مصنعًا مخالفًا لمواد التجميل في العاصمة عمان.

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وبين مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات أنه ضبط في المصنع كمية من كريمات الجسم والشامبو ومواد التجميل المصنعة باستخدام مواد أولية منتهية الصلاحية قدرت بنحو ٣٠ طن .



وأضاف، أنه تم التحفظ على المواد المضبوطة وإغلاق المصنع بالشمع الأحمر والمباشرة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق القائمين عليه.



يذكر أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة تنفذ جولات تفتيشية دورية لأماكن تصنيع مستحضرات التجميل للمتابعة الحثيثة لمأمونيتها وجودتها والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية المعتمدة وبما يكفل صحة وسلامة مستخدميها.



وتدعو المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني

[email protected] Jo وعبر تطبيق "الواتس اب" على الرقم ‪ ‪0795632000‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬