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الأربعاء، 13-04-2022 04:37 م

اتلاف 70 كيلو غراما لحوم فاسدة في الرمثا

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الوكيل الإخباري - أتلف قسم الصحة في بلدية الرمثا بالتعاون مع الشرطة البيئية، 70 كيلو غراماً من اللحوم المجمدة تم تذويبها لغايات بيعها على أنها طازجة، ولحوماً غير صالحة للاستهلاك البشري، بحسب رئيس بلدية الرمثا الجديدة أحمد الخزاعلة.

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وأكد الخزاعلة، اليوم الأربعاء، أن حملات البلدية التفتيشية الدورية مستمرة وأن البلدية لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الغذاء وسلامته، وستتخذ أشد الإجراءات بحق المنشآت التي تثبت مخالفتها للأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى البلدية والتي تصل العقوبة فيها الى حد اغلاق المنشأة، لافتاً الى أن الاهتمام بغذاء المواطن هو أولوية قصوى لدى الجهات المعنية والرقابية.


وأضاف، أن للمواطنين أيضاً دوراً حيوياً ومحورياً ومهماً كشركاء استراتيجيين للبلدية و بتعزيز جهودها الرقابية في مسؤولية ضمان سلامة الغذاء وجودته، داعياً إلى الإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكوى يتم رصدها على موقع البلدية على منصات التواصل الاجتماعي.

 




 

 


 

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