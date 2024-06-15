اجتماعًا حاشدًا بحضور حزب تيار الإتحاد الوطني في جبل التاج لإعلان نية ترشح المهندس سليمان السعود ضمن قائمة الحزب في الدائرة الثانية_العاصمة عمان

الوكيل الإخباري - عقد مساء يوم الخميس، الموافق 2024/6/13، اجتماع حاشد في منطقة جبل التاج لدعم ومؤازرة مرشح مجلس النواب العشرين عن الدائرة الثانية في عمان، المهندس سليمان عبدالعزيز السعود. قام الدكتور أيمن السعود بتعريف الاجتماع، حيث رحب بالحضور وبحزب تيار الاتحاد الوطني الأردني.

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تحدث في بداية الاجتماع المهندس عبدالمجيد السعود باسم عشيرة السعود، مؤكدًا على إجماع العشيرة على دعم المهندس سليمان السعود. وأشار إلى أن هذا الجمع الكبير هو دليل قوي على هذا الإجماع.



ثم ألقى الشيخ مرضي السعود، رئيس اللجنة العليا لمؤازرة المرشح سليمان السعود، كلمة شدد فيها على أهمية دعم المرشح وثقة العشيرة وأبناء الدائرة الثانية به، وتأييدهم المطلق له.



تحدث الدكتور حمدي مراد، نائب رئيس المجلس المركزي لحزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، ناقلًا تحيات رئيس الحزب ورئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان. وأوضح رؤية الحزب للمستقبل وأهدافه.



بدوره، تناول السيد علي الزبون، أمين عام حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، ملفات مهمة مثل البطالة والصحة، مؤكداً دور الحزب في معالجة هذه القضايا.



كما تحدث المحامي طارق أبو الراغب، عضو المكتب السياسي، عن الحزب وأهمية العمل الجماعي، مؤكدًا أن الحزب يمثل رافعة سياسية ضمن رؤى جلالة الملك.



واختتم المهندس سليمان السعود الاجتماع بشكر الحضور، مؤكدًا على أهمية وجود مجلس نواب تشريعي رقابي. وتحدث عن دور النائب في مكافحة الفساد ودعم الشباب والمرأة.



كما عبر الشيخ أحمد أبو الحسنى عن دعمه وتأييده للمهندس سليمان السعود وحزب تيار الاتحاد الوطني الأردني.



لقد كان الاجتماع فرصة للتأكيد على وحدة الصف ودعم المرشح سليمان السعود، والتعبير عن الالتزام برؤية حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني وأهدافه المستقبلية.

















