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الأربعاء، 12-10-2022 01:58 م

اجتماع أردني سعودي لبحث العمر التشغيلي للشاحنات والحافلات

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الوكيل الإخباري - يبحث وزير النقل المهندس وجيه عزايزة ونظيره السعودي المهندس جاسم الصالح، غد الخميس في الرياض العمر التشغيلي للشاحنات الأردنية والحافلات العاملة على الطرق البرية.

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واتفق الوزيران خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، أجراه عزايزة مع الوزير السعودي، على بحث آلية استثناء الشاحنات والحافلات العاملة على الطرق البرية القاصدة أو العابرة (الترانزيت) أراضي المملكة السعودية الشقيقة من شرط العمر التشغيلي والواردة في اللوائح التنظيمية المحدثة لدى الهيئة العامة للنقل السعودية، كذلك بحث استثناء مركبات السفريات الخارجية الأردنية من شرط العمر التشغيلي.

 




 

 


 

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