اجتماع أردني سعودي لبحث العمر التشغيلي للشاحنات

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، ونظيره السعودي رميح الرميح، عددا من ملفات النقل بين البلدين الشقيقين، ومن بينها تأجيل العمل بالعمر التشغيلي للشاحنات وسيارات السفريات الخارجية.

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وقالت هيئة النقل في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن اللقاء يأتي على ضوء الاتصال والتنسيق الذي تم بين وزير النقل المهندس وجيه العزايزة ونظيره السعودي المهندس صالح الجاسر.



وأضاف البيان أن الرميح وعد خلال اللقاء الذي جرى في الرياض، بدراسة مطلب تأجيل العمل بقرار العمر التشغيلي للشاحنات الأردنية العابرة إلى السعودية.

