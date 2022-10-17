الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

تعيينات في وزارة التربية - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

توقيع اتفاقية مالية بين روسيا وسوريا

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في نادي ضباط إقليم الشمال

الإثنين، 17-10-2022 04:19 م

اجتماع أردني سعودي لبحث العمر التشغيلي للشاحنات

1020221391155640440100


الوكيل الإخباري - بحث مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، ونظيره السعودي رميح الرميح، عددا من ملفات النقل بين البلدين الشقيقين، ومن بينها تأجيل العمل بالعمر التشغيلي للشاحنات وسيارات السفريات الخارجية.

اضافة اعلان


وقالت هيئة النقل في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن اللقاء يأتي على ضوء الاتصال والتنسيق الذي تم بين وزير النقل المهندس وجيه العزايزة ونظيره السعودي المهندس صالح الجاسر.


وأضاف البيان أن الرميح وعد خلال اللقاء الذي جرى في الرياض، بدراسة مطلب تأجيل العمل بقرار العمر التشغيلي للشاحنات الأردنية العابرة إلى السعودية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202212175824878308075

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

1020221163527645014734

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

42022310157804941712

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

3a3ca323-57c0-49f3-8ea2-ba6bb60c1262

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

311478982_2928089894161877_1901082169160099800_n

حملة لتحسين وتجميل وإقامة الجداريات على مداخل مدينة مادبا

التهتموني-780x470

ورشة في وزارة النقل حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي

أخبار متعلقة
image (3)

اجتماع أردني سعودي لبحث العمر التشغيلي للشاحنات والحافلات الخميس

a5769871-0ed1-4e43-92da-bb6ac7ceac4d

اجتماع أردني سعودي لبحث العمر التشغيلي للشاحنات والحافلات

تكسي

السماح للتكسي الأصفر بالتحميل بأيّ اتجاه في رحلة الذهاب

resize

خبير: لا عائد مجزي من التوقيت الصيفي والوفر المحقق 240 ساعة كهرباء 15% منها مفقود

ببببببببببببببببببب

السديري: الإعلان عن الكثير من المشاريع المشتركة بين الاردن والسعودية قريبا

وزارة الخارجية

الخارجية تتابع مقتل أردني في القاهرة