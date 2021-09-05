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الأحد، 05-09-2021 09:25 ص

اجتماع اردني مصري سوري لبناني بعمّان الاسبوع المقبل

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الوكيل الاخباري- يعقد في العاصمة عمان اجتماعاً رباعياً بمشاركة سوريا ولبنان ومصر للتعرف على الخطوات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات بين الدول الأربع»، إضافة إلى بحث «المواضيع الفنية والتقنية والمالية ووضع برنامج عمل وجدول زمني وإنشاء فريق عمل تقني فني للكشف عن كل المواقع في لبنان وسوريا ومصر والأردن، وفق ما أعلن وزير الطاقة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر.

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