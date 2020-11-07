السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

الحمــوي للوكيل : نسبة استهلاك الطحين وصلت الخميس إلى 100 %

تعليق الدوام بمدرستين لإصابة معلمتين بكورونا

الارصاد : أمطار رعدية غداً

حقيقة الحجز على أملاك المواطنين في حال عدم دفع فواتير الكهرباء

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة بعد الانتخابات

المحكمة الإدارية ستصدر قرارها في قضية موظفي وزارة المياه المحالين على التقاعد المبكر يوم الاثنين

منح ترخيص مبدئي لإنشاء جامعة طبية خاصة في المملكة

الهند تسجل 577 وفاة و 50 ألف إصابة جديدة بكورونا

التنمية: متسولون يمتلكون مركبات فارهة وشركات خاصة

إثر تفشي كورونا .. رسائل حكومية للأردنيين




السبت، 07-11-2020 02:45 م

اجتماع اللجنة المشكلة لمناقشة تطوير الخدمات الطبية الملكية

3202026115924210907768


الوكيل الإخباري - عقدت اللجنة المشكلة من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لمناقشة تطوير الخدمات الطبية الملكية اليوم السبت، اجتماعا لبحث واقع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية من كافة النواحي اللوجستية، والفنية، والبشرية للوصول لأفضل أداء طبي في ظل انتشار فيروس كورونا.

اضافة اعلان

وناقشت اللجنة المشكلة من القوات المسلحة ووزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص في الأردن، إضافة للجامعات الأردنية الحلول القصيرة والمتوسطة، لتقديم أفضل رعاية صحية وطبية خلال جائحة كورونا.


وسيتم بحث تطبيق نتائج الاجتماع على واقع الخدمات الصحية في القطاع الصحي العام والخاص لإيجاد آلية تكاملية، للتنسيق بين جميع القطاعات الطبية في الأردن، بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمة الصحية المقدمة للأردنيين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

تعليق الدوام بمدرستين لإصابة معلمتين بكورونا

1120206152929263362473

إغلاق مبنى الإدارة العامة لأموال الأيتام بسبب كورونا

40327cc1-87d1-4ef8-b70a-30e1921469e5

الجيش: سنتعامل بكل قوة وحزم مع كل متسلل

66c6800e-b783-4fb7-a234-f46864be1c03

تعليق دوام إدارة فرع الضمان الاجتماعي في شرق عمان

52962fbc6a10b3b5831798cda684c007

حقيقة الحجز على أملاك المواطنين في حال عدم دفع فواتير الكهرباء

حج

لجنة الأوبئة للوكيل : قرارات قادمة بعد الانتخابات

أخبار متعلقة
40327cc1-87d1-4ef8-b70a-30e1921469e5

الجيش: سنتعامل بكل قوة وحزم مع كل متسلل

9202022224451125695934

فتح باب التجنيد بالجيش لهذه التخصصات - تفاصيل

5202055740912394967

توقف استقبال المراجعين بإدارة التأمين الصحي في تلاع العلي

720201392148737848415

لجنة الأوبئة: من الصعب الاستمرار بفرض الحظر

195fc8c8-7b7d-4ff8-8645-eafb228cde1b

الجيش يبدأ بالانتشار تنفيذا لقرار الحظر الشامل

420201317359577501783

رغم الحظر ..الصحة تتوقع ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا