اجتماع اللجنة المشكلة لمناقشة تطوير الخدمات الطبية الملكية

الوكيل الإخباري - عقدت اللجنة المشكلة من قبل رئيس هيئة الأركان المشتركة لمناقشة تطوير الخدمات الطبية الملكية اليوم السبت، اجتماعا لبحث واقع مستشفيات الخدمات الطبية الملكية من كافة النواحي اللوجستية، والفنية، والبشرية للوصول لأفضل أداء طبي في ظل انتشار فيروس كورونا.

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وناقشت اللجنة المشكلة من القوات المسلحة ووزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص في الأردن، إضافة للجامعات الأردنية الحلول القصيرة والمتوسطة، لتقديم أفضل رعاية صحية وطبية خلال جائحة كورونا.



وسيتم بحث تطبيق نتائج الاجتماع على واقع الخدمات الصحية في القطاع الصحي العام والخاص لإيجاد آلية تكاملية، للتنسيق بين جميع القطاعات الطبية في الأردن، بما ينعكس إيجاباً على واقع الخدمة الصحية المقدمة للأردنيين.



