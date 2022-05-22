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الأحد، 22-05-2022 12:38 م

اجتماع بين الأوقاف ومكاتب الحج والعمرة لبيان تكلفة أداء مناسك الحج لهذا العام

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - علم موقع "الوكيل الإخباري" من مصدر مُطلع أن اجتماعاً سيعقد اليوم بين وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مع مكاتب الحج والعمرة لبحث ملف تكاليف أداء مناسك الحج لهذا العام.

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وبيّن المصدر أن اللقاء جاء بعد أن أنهت بعثة وزارة الأوقاف عملها في السعودية وأتمّت ترتيبات مساكن الحجاج ومواقع اقامتهم.


وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش التكاليف المُقدرة لأداء موسم الحج، والغرف التي تم حجزها والخدمات التي سوف تقدم للحجاج.


وقال وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية محمد الخلايلة بوقتٍ سابق إن الفنادق التي خُصصت للحجاج الأردنيين من فئة 3 و 4 نجوم ولن يبعد السكن عن الحرمين في مكة المكرمة والمدينة المنورة أكثر 1400 متر، وستكون الغرف الفندقية مُجهزة بكامل خدمات الطعام والاقامة.

 

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