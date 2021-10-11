اجتماع تنسيقي للسيطرة على مشكلة انتشار الكلاب الضالة

الوكيل الاخباري - بحث اجتماع عقد في وزارة الزراعة اليوم الاثنين، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور مندوبين عن وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة الأميرة عالية ومدراء الاختصاص في وزارة الزراعة وضع أطر واضحة وتنسيق شامل للسيطرة على مشكلة انتشار الكلاب الضالة.



وأكد الحنيفات أهمية تحديد مهام كل جهة من الجهات حسب الاختصاص في مختلف مناطق المملكة في أطار خطة شاملة تتشارك فيها جميع الإدارات ذات الاختصاص لضمان سلامة وصحة المواطنين دون الاضرار بالحيوانات .

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