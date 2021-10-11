الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الأمطار تتساقط في مناطق بالمملكة

الحنيفات : ندعم حماية الجزر دون مغالاة بالأسعار

أمن الشمال ينفذ حملة بيئية بموقع أم قيس الأثري

اجتماع تنسيقي للسيطرة على مشكلة انتشار الكلاب الضالة

16 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال 24 ساعة في الأردن

أول تصريح من الوزيرة وفاء بني مصطفى

البحوث الزراعية يبحث التعاون مع المؤسسات الروسية

جلسة تشاورية توصي بتفعيل المساءلة الطبية

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والألمانية للموارد لتوفير فرص عمل للخريجين

بريطانيا تسجل 28 وفاة و 40224 إصابة بكورونا

الإثنين، 11-10-2021 08:17 م

اجتماع تنسيقي للسيطرة على مشكلة انتشار الكلاب الضالة

920219143517929212063


الوكيل الاخباري - بحث اجتماع عقد في وزارة الزراعة اليوم الاثنين، برئاسة وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور مندوبين عن وزارة الإدارة المحلية ومؤسسة الأميرة عالية ومدراء الاختصاص في وزارة الزراعة وضع أطر واضحة وتنسيق شامل للسيطرة على مشكلة انتشار الكلاب الضالة.

وأكد الحنيفات أهمية تحديد مهام كل جهة من الجهات حسب الاختصاص في مختلف مناطق المملكة في أطار خطة شاملة تتشارك فيها جميع الإدارات ذات الاختصاص لضمان سلامة وصحة المواطنين دون الاضرار بالحيوانات .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الحنيفات : ندعم حماية الجزر دون مغالاة بالأسعار

الأمن العام

أمن الشمال ينفذ حملة بيئية بموقع أم قيس الأثري

الصحة

16 ألف جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال 24 ساعة في الأردن

62021131536565946720

أول تصريح من الوزيرة وفاء بني مصطفى

وزارة الزراعة

البحوث الزراعية يبحث التعاون مع المؤسسات الروسية

920212112171856556918

جلسة تشاورية توصي بتفعيل المساءلة الطبية

أخبار متعلقة
وزارة-الداخلية

اجتماع في وزارة الداخلية لاعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

وزارة-التنمية-الاجتماعية-أرشيفية-680x430-1

الضمور يتفقد وحدة مكافحة التسول

كورونا 4

10 ملايين فحص مخبري أجراها الأردن بكورونا

كورونا 6

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عمال-زراعة-يقومون-بتوضيب-ثمار-البندورة-في-صناديق-خشبية-على-ضفاف-إحدى-المزارع-في-الأغوار-أرشيفية

الحنيفات: اختيار 300 منحة من خلال منظمة الفاو

المدارس

الصحة : لا يوجد أية نية لإغلاق المدارس