اجتماع ثُلاثي اليوم حول أسعار الدواجن

الوكيل الإخباري -

قال عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمزارعي الدواجن حسان أبو دقر إنه سيتم عقد اجتماع اليوم الأحد بين الاتحاد ووزارتي الصناعة والتجارة والزراعة لتحديد آلية تكاليف إنتاج الدواجن .

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وأضاف أبو دقر اليوم الأحد لـ "الوكيل الإخباري" أن الاجتماع جاء لحل مشكلة أسعار الدواجن في الأسواق المحلية والتي بدأت من 40 يوماً وهي ما تعادل دورة إنتاج واحدة .



وتوقع أن تستقر أسعار الدواجن خلال الأيام القليلة القادمة مؤكدا على توافر الدواجن بكميات الاستهلاك المطلوبة .



وقد وردت شكاوى خلال الفترة الماضية عن نقص واردات الدواجن للمراكز والمحالّ التجارية من بعض المورّدين لغرفة تجارة عمّان ورئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك.



ويبلغ معدل استهلاك الأردن تقريبا يوميا من 700-800 ألف طير، وفق مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة لشؤون التجارة الداخلية عماد البزور.

