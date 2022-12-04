اجتماع حكومي الاثنين بعد إضراب شركات نقل بري وأصحاب شاحنات

الوكيل الاخباري - كشف نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداوود، لـ "المملكة" الأحد، عن اجتماع في وزارة النقل غداً الاثنين الساعة 10 صباحاً مع مسؤولين حكوميين؛ لبحث مطالب شركات نقل برّي وأصحاب شاحنات.



ونفذ أصحاب شاحنات إضراباً على الطريق الصحراوي؛ بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وعدم عكسها على أجور النقل، وفق الداوود.



ودعا الداوود الحكومة إلى تحقيق المطالب المتعلقة، برفع أسعار أجور النقل، وربط ارتفاع أجور النقل بأسعار المحروقات، ووضع عقوبات رادعة على شركات التخليص والوسطاء "السماسرة" للالتزام بالحد الأدنى للأجور.



ولفت النظر إلى أن مطالب أصحاب الشاحنات عادلة، حيث إنّ أجور النقل لا تغطي الكلف التشغيلية، مبينا أن نسبة المحروقات من الكلف التشغيلية 60%.

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