اجتماع حكومي اليوم لبحث آلية تعديل حدود محمية ضانا

الوكيل الإخباري - تعقد اللجنة المكلفة بتعديل حدود محمية ضانا اجتماعها الأول الأحد، لوضع خارطة طريق لعملها، بحسب ما أكد الأمين العام لوزارة البيئة محمد الخشاشنة، الأربعاء.

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وقال الخشاشنة ، إن وزارة البيئة تنظر إلى الأمور بشكل متوازن بين الحفاظ على المحمية والتنوع الحيوي فيها، وبين ما تسعى إليه وزارة الطاقة هو استكشاف وتعدين معدن النحاس في المحمية.



"سنقف على إمكانيات تعديل حدود المحمية بناء على المعايير البيئية والحيثيات التي تقدمها وزارة الطاقة والخبراء الذين تضمهم هذه اللجنة من حيث الدراسات التي أجريت بالفعل والكميات إذا ما كان هناك كميات من النحاس بالفعل"، وفق الأمين العام.



وتابع "سنقوم بوضع الخطوط الحمراء وهي وضع المعايير البيئية الصارمة لعمليات الاستكشاف والتعدين، ولن نتساهل في تطبيقها عندما نقوم بعمليات الاستكشاف أو التعدين في أي جزء من أجزاء المحمية".



وأوضح الخشاشنة أن الوزارة ستعطي اللجنة شهر لتنسب بما تتوصل إليه من خلال وزير البيئة الذي سيقوم بدورها بالتنسيب إلى مجلس الوزراء بمخرجات عمل اللجنة حسب المهام التي انيطت بها.



وأشار إلى أن الوزارة ستحدد المعايير البيئية الخاصة بعمليات الاستكشاف والتعدين في المناطق المستهدفة.



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