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السبت، 02-01-2021 01:02 م

بعد ظهور حالات فيروس كورونا المتحور

اجتماع حكومي طارئ لبحث قرارات جديدة

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منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري - على ضوء ظهور حالات فيروس كورونا المتحور في الأردن، فإن مسؤولين في وزارة الصحة ، سيعقدون اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة، لبحث اجراءات التعامل مع تلك الحالات، والتي اكتشف منها 5 حالات لاشخاص قادمين من بريطانيا .

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وكانت وزارة الصحة ، أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف 5 حالات من الفيروس المتحور في الاردن قادمة من بريطانيا، بينها ثلاثة حالات تم اكتشافها مساء أمس الجمعة.

 

وقد يكون هنالك قرارات جديدة ، بعد رفع عدد من التوصيات ، لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور في المملكة ، وهذا يتضح اليوم السبت.

 

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