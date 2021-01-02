اجتماع حكومي طارئ لبحث قرارات جديدة

الوكيل الإخباري - على ضوء ظهور حالات فيروس كورونا المتحور في الأردن، فإن مسؤولين في وزارة الصحة ، سيعقدون اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة، لبحث اجراءات التعامل مع تلك الحالات، والتي اكتشف منها 5 حالات لاشخاص قادمين من بريطانيا .
وكانت وزارة الصحة ، أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف 5 حالات من الفيروس المتحور في الاردن قادمة من بريطانيا، بينها ثلاثة حالات تم اكتشافها مساء أمس الجمعة.
وقد يكون هنالك قرارات جديدة ، بعد رفع عدد من التوصيات ، لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور في المملكة ، وهذا يتضح اليوم السبت.
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