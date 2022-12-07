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الأربعاء، 07-12-2022 12:07 م

اجتماع حكومي غداً مع نقابة الباصات لحل أزمة النقل وانهاء الاضراب

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشف نقيب النقابة العامة لأصحاب الباصات الاردنية المهندس عبدالرزاق الخشمان أن لقاء من المُقرر أن يُعقد يوم غدٍ الخميس يجمع ممثلين عن النقابة ووزير النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري لحل مشكلة القطاع أزمة الإضرابات. اضافة اعلان

 
وقال الخشمان لـ " الوكيل الإخباري" إن الاجتماع سوف يتناول المشاكل التي يتعرض لها مشغلي الباصات والظلم الكبير الواقع عليهم، وفقا لقوله.
 
وأشار إلى أن تآكل إيرادات النقل بسبب ارتفاع المحروقات، حتى أصبحت الحافلة لا تنتج ما تستهلك. 
 
وتأمل الخشمان أن يخرج إجماع يوم غدٍ بنتائج ايجابيه لتعود الأمور لطبيعتها. 
 
ونفذ عدد كبير من سائقي حافلات مجمع الجنوب إضراباً عن العمل صباح اليوم، إلى جانب حافلات النقل في الكرك.

 




 

 


 

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