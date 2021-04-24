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السبت، 24-04-2021 02:10 م

قبل يوم من الإعلان عن القرارات الجديدة

اجتماع حكومي لحسم مصير الحظر الشامل والجزئي

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رئاسة الوزراء


الوكيل الإخباري - أكد مصدر مسؤول ، أن اللجنة الإطارية العليا تجتمع مع رئيس الوزراء ، الدكتور البشر الخصاونة - لحظة كتابة الخبر -  لبحث أهم القرارات التي سيتم الإعلان عنها غدا الأحد .

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ولفت المصدر لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الاجتماع يتضمن، الوقوف على مستجدات الوضع الوبائي الراهن ، إثر جائحة كورونا ، وتبعات القرارات القادمة في حال تم اعتمادها.

 

وأشار ، إلى أن الحظر الجزئي الليلي ، والحظر الشامل يوم الجمعة ، أهم الامور التي يتم دراستها ، والبحث فيها ، ليُصار إلى اتخاذ القرار المناسب بشأنهما ، نتيجة للمطالب الشعبية المتكررة حيالهما.

 

ويأتي اجتماع الحكومة ، قبل يوم من إعلانها لأهم التعديلات المتعلّقة بـ"الحظر" ، وفق تصريحات سابقة للناطق الإعلامي باسم الحكومة ، صخر دودين .

 

 

 




 

 


 

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