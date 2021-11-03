اجتماع حكومي مرتقب لبحث اجور النقل العام

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- كشف مصدر لـ "الوكيل الاخباري" عن اجتماع حكومي مرتقب لبحث تعرفة اجور وسائل النقل العام.



واكد المصدر ان مجلس ادارة هيئة النقل العام ، والذي يرأسه وزير النقل ، من المتوقع ان يجتمع خلال الايام المقبلة لبحث اسعار المحروقات ومقارنتها بتعرفة اجور النقل في المملكة .



ولم يرجح او ينفي المصدر اي قرار برفع اجور النقل خصوصاً تلك التي تعمل بمادة الديزل حيث لم يطرأ اي تعديل على "الديزل" بالتسعيرة الشهرية التي اصدرتها الحكومة قبل ايام ، مشيراً في الوقت ذاته ان اسعار المحروقات طرأ عليها العديد من الارتفاعات خلال الاشهر الماضية دون ان يتم اي تعديل على اجور النقل مقابل ذلك .



بدورها أكدت الناطق الاعلامي باسم هيئة النقل البري، عبلة وشاح لـ "الوكيل الاخباري" اليوم الأربعاء ان مجلس إدارة الهيئة لم ينعقد بعد لاتخاذ قرار بتعديل اجور النقل العام.



وقالت وشاح إن الحكومة رفعت اسعار المشتقات النفطية لمرات عديدة هذا العام مبينة أن اللجنة اتخذت في دراستها ومراجعتها تاريخ آخر قرار طرأ على الأجور وهو العام 2018.



وبينت أن اللجنة التي شكلتها هيئة النقل لدراسة ومراجعة أجور النقل انتهت من أعمالها سابقا.



وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قررت رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 لشهر تشرين ثاني الحالي بمقدار 10 فلسات ليصبح 835 فلسا للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 10 فلسات ليصبح 1070 فلسا للتر، وتثبيت سعر الديزل عند 615 فلسا للتر.

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