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الأربعاء، 08-09-2021 07:18 ص

اجتماع رباعي في عمان اليوم لبحث إيصال الغاز المصري إلى لبنان

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الوكيل الإخباري - يعقد وزراء الطاقة في الأردن ومصر وسوريا ولبنان، الأربعاء، اجتماعا في عمان يبحث الإمكانات اللوجستية والفنية لإيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

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وقالت مصادر ، إن موضوع إيصال الكهرباء للبنان سيُرجأ البحث به إلى وقت لاحق.

 

ووصفت مصادر مطلعة الاجتماع بأنه "تنسيقي بحت، وسيتناول إمكانية نقل الغاز عبر الأنابيب، والكلف المتوقعة للمشروع وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع، ضمن الإطار العربي لدعم لبنان اقتصاديا خاصة فيما يتعلق بالتزود بالطاقة".


ورحبت دمشق، السبت الماضي، بـ "طلب" لبنان تمرير الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر أراضيها وأبدت استعداداً "لتلبيته" للتخفيف من وطأة أزمة طاقة يعانيها لبنان منذ أشهر، وذلك في أول زيارة لوفد وزاري لبناني رفيع المستوى لسوريا منذ اندلاع النزاع فيها قبل 10 سنوات.


وأبدت وزير الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الشهر الماضي، استعداد الأردن لتقديم كل الدعم الممكن للبنان وتزويده بالطاقة الكهربائية من الشبكة الأردنية وإيصال الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان.


وأعلنت الرئاسة اللبنانية، الشهر الماضي، عن مساعدة أميركية لتوفير الكهرباء في لبنان من خلال خطة تشمل الأردن ومصر والبنك الدولي وسوريا.

 

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